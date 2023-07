Co za emocje w meczu o medal! Niesamowite zagranie polskiej bramkarki

Za reprezentantkami Polski bardzo dobry turniej podczas 3. Igrzysk Europejskich w Krakowie. Dla Polek był to debiut na tego typu imprezie. Debiut, który zakończył się awansem do czołowej czwórki turnieju. Do sukcesu nasze piłkarki doprowadził trener Mateusz Sroka.

Reprezentacja Polski była krok od medalu. Rollercoaster w meczu o brąz

O brązowy medal Biało-Czerwone zagrały z Portugalkami, z którymi mierzyły się już we wcześniejszej fazie turnieju. Wówczas przegrały 1:2, jednak mimo to awansowały do najlepszej czwórki turnieju i w półfinale zmierzyły się z Hiszpanią. Polki przegrały to spotkanie i o 15:30 rozpoczęły rywalizację o brąz.

Spotkanie z Portugalią rozpoczęło się bardzo dobrze dla naszych piłkarek. W pierwszej tercji Polki zdominowały przeciwniczki i już po trzech minutach prowadziły 1:0 po golu Katarzyny Nowak. Taki wynik utrzymywał się przez kolejne kilkanaście minut. Problemy zaczęły się dopiero pod koniec drugiej części gry.

Dwie minuty przed końcem Wiktoria Kaczmarek obejrzała czerwoną kartkę, co oznaczało, że nasza reprezentacja do końca tercji miała grać w osłabieniu. Trzy sekundy później Portugalki wyrównały po mocnym strzale z dystansu Emy Toscano. Według komentatorów telewizyjnych błąd popełniła polska bramkarka Dominika Dewicka. Chwilę później zawodniczka jednak się zrehabilitowała i uderzeniem z dystansu zdobyła gola na 2:1. Polki po 24 minutach rywalizacji prowadziły i były o krok od medalu!

Niestety trzecia, czyli ostatnia tercja rozpoczęła się źle dla naszych reprezentantek. Biało-Czerwone minutę po początku gry straciły gola i na tablicy wyników było 2:2. Autorką trafienia była Ines Cruz. Portugalki napędziły się i dążyły do zdobycia trzeciego trafienia. Polki jednak były czujne w defensywie. Po 36 minutach gry był remis 2:2 i do wyłonienia brązowych medalistek potrzebna była dogrywka. Ona również nie przyniosła rozstrzygnięcia i rozegrano serię rzutów karnych.

Konkurs karnych nie rozpoczął się dobrze dla Polek. Kornelia Okoniewska zmarnowała pierwszą jedenastkę, a Portugalki się nie pomylili. Po dwóch kolejkach było 0:2. Kilka minut później było już po meczu. Polki nie wykorzystały aż trzech jedenastek i zakończyły turniej na czwartym miejscu.