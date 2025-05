Trwa 71. Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie, a na nim nie brakuje oczywiście wielu reprezentantów Polski. Dla części z nich to okazja, by pokazać się szerszej publiczności, a dla innych próba budowania formy przed najważniejszymi momentami sezonu. Do tej drugiej grupy należy Pia Skrzyszowska, która znów osiągnęła świetny wynik.

Pia Skrzyszowska popisała się w Chorzowie! Co za wynik w Memoriale Janusza Kusocińskiego

Skrzyszowska była oczywiście faworytką zmagań na chorzowskim torze i spełniła te oczekiwania. Już od samego początku biegu na 100 metrów przez płotki wysunęła się na prowadzenie. Płynnie pokonywała kolejne przeszkody i wpadła na metę przed wszystkimi przeciwniczkami. Po korekcie czasu zapisano jej kapitalny wynik - 12.73.

Dla mistrzyni Europy z 2022 roku to najlepszy wynik w sezonie 2025, co pozwala jej zachować pierwszą lokatę na światowych listach Starego Kontynentu w obecnym sezonie. W tym roku Polka uzyskała wcześniej 12,81 w Xiamen oraz 12,74 w Keqiao. W Chorzowie pobiła więc swój najlepszy wynik o 0,01 s pomimo niesprzyjających warunków.

Na drugim miejscu piątkowy bieg zakończyła Alicja Sielska, która uzyskała 13,01 s i pobiła tym swój rekord życiowy. Podium uzupełniła Rayniah Jones. Amerykanka uzyskała 13,06 s.

Skrzyszowska podczas Memoriału Janusza Kusocińskiego buduje oczywiście formę na najważniejszą imprezę w tym sezonie. Są nią oczywiście mistrzostwa świata, które odbędą się pomiędzy 13 a 21 września 2025 w japońskim Tokio. Czasu na poprawianie rezultatów jest więc mnóstwo, a warto przypomnieć, że rekord Polki na 100 metrów przez płotki to 12,42 s.