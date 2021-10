Małgorzata Glinka uderza: Nie mam pojęcia, dlaczego trzymali się tej wersji. Cofamy się

W połowie września Jacek Nawrocki pożegnał się ze stanowiskiem selekcjonera żeńskiej reprezentacji Polski. 56-letni trener pracował z kadrą od 2015 roku i chciał kontynuować tę współpracę, ale na nowych warunkach. Chodziło dokładnie o dzielenie swoich obowiązków z trenowaniem Chemika Police. Na taki układ nie chciał się zgodzić PZPS, co oznaczało ostatecznie rozstanie z Jackiem Nawrockim. Jeszcze tego samego dnia 56-latek został przedstawiony jako nowy szkoleniowiec Chemika.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze mają swojego Kozamernika. "Wzorowałem się na nim"

Nowe informacje ws. stanu zdrowia Fabiana Drzyzgi. "Ciężka do zdiagnozowania"

Nowy prezes PZPS Sebastian Świderski poprosił o pomoc w znalezieniu odpowiedniego kandydata grupę ekspercką, na czele której stoi mistrzyni Europy z 2003 i 2005 roku, Aleksandra Jagieło.

- Zespół składa się z sześciu osób. Razem ze mną są w nim: Łukasz Kruk z Radomki, Piotr Makowski z Bydgoszczy, Jacek Grabowski z Wrocławia, Dorota Świeniewicz i Magda Śliwa. Tak, to mocna grupa. Ale nie jest zamknięta. Korzystam też z opinii i doświadczeń innych dziewczyn. Rozmawiałam już z Kasią Skowrońską i z Gosią Glinką, mam zaplanowanych jeszcze kilka rozmów, bo chcę, żeby nasza sześcioosobowa grupa oparła się na zdaniu jak największej liczby osób znających się na siatkówce. Chcę, żeby działanie naszej grupy było wiarygodne i solidne, stąd te konsultacje - powiedziała Jagieło w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl.

Lista kandydatów na nowego trenera kobiecej reprezentacji Polski w siatkówce jest coraz szersza. Obecnie liczy już ponad 10 nazwisk. Znajdują się na niej m.in. Ferhat Akbas (Eczacibasi Stambuł), Marcello Abbondanza (THY Spor Kulübü), Stefano Lavarini (Novara), Massimo Barbolini (Scandicci), Daniele Santarelli (Conegliano) czy też Grzegorz Wagner, syn legendarnego Huberta Wagnera.

- W tej chwili mamy ponad 10 kandydatów, a wiem, że to na pewno jeszcze nie koniec. Nazwisk nie wolno mi zdradzić, ale zapewniam, że "jest w kim wybierać". Mogę natomiast powiedzieć, że niedawno zgłosił się też pierwszy polski szkoleniowiec - powiedziała w rozmowie z Polsatem Sport Jagieło, wielokrotna reprezentantka Polski.

Glinka atakuje poprzednie władze PZPS. "Nie stoimy w miejscu, tylko cofamy się"

Sytuację w kobiecej reprezentacji Polski skomentowała była wybitna reprezentantka Polski Małgorzata Glinka w rozmowie z "Super Expressem". Jej zdaniem przyszła pora na to, aby funkcję trenera objął szkoleniowiec zagraniczny, ponieważ Polacy nie potrafią już od wielu lat osiągać z kadrą sukcesów. Ostatnim był ten z 2009 roku, gdy Polki zdobyły brązowy medal na mistrzostwach Europy.

- Po raz pierwszy od wielu lat wiążę z tym wyborem wielkie nadzieję na to, że w końcu coś w tej kadrze się zmieni. Szukamy osoby, która potrząśnie żeńską siatkówką po wielu latach przestoju. Ważne byłoby także całościowe spojrzenie w połączeniu z odpowiednim systemem szkolenia - podkreśliła Glinka.

I dodała: - Nie mam pojęcia czemu związek trzymał się przez lata kurczowo wersji, by wybierać Polaków na stanowisko selekcjonera kadry pań. To było ograniczanie sobie z góry pomysłu na siatkówkę. Myślę, że po to zmieniono ludzi na kluczowych stanowiskach PZPS, żeby pojawiło się nowe spojrzenie. Bo poprzednia droga nic nie dała. Nie stoimy w miejscu, tylko się cofamy. Nie widzę żadnego postępu w ostatnich latach.

Legenda poprowadzi kadrę polskich siatkarzy? Marzenie. Rozmawiał już z prezesem

Spośród wszystkich kandydatur grupa robocza Jagieły wybierze najprawdopodobniej od trzech do pięciu osób, które będą rozmawiać z nowym prezesem PZPS, Sebastianem Świderskim. To on podejmie decyzję, kto poprowadzi polskie siatkarki na mistrzostwach świata w przyszłym roku. Turniej odbędzie się w Polsce.