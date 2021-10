Nowe informacje ws. stanu zdrowia Fabiana Drzyzgi. "Ciężka do zdiagnozowania"

Fabian Drzyzga nie wystąpił w ostatnim ligowym spotkaniu Resovii z Cerrad Enea Czarnymi Radom. Zawodnikowi doskwiera uraz szyi.

Wojciech Drzyzga, ojciec siatkarza, w programie Polsatu Sport "Prawda Siatki" na Youtube przekazał najnowsze informacje na temat stanu zdrowia Fabiana. - Z kontuzjami to jak z kontuzjami - nigdy nie wiadomo. Z niepoważnej może się zrobić poważniejsza, ale tutaj w tym wypadku to jest taka zapobiegliwość. On ma taką bolesność w szyi, ciężką do zdiagnozowania, bo przy szyi to wiecie, jak to z kręgosłupem jest. Niby nic wielkiego. Natomiast sposób objawiania się tej kontuzji jest taki, że im dłużej trwa wysiłek i samo granie, tym jest gorzej. Kontuzję można rozgrzać i liczysz, że tam gdzieś przejdzie, a tutaj nie pozwala na to - ujawnił Wojciech Drzyzga.

W dalszej części rozmowy Drzyzga podkreślił, że jego syna czeka przerwa od występów. - Podejrzewam, że ma drobne przepukliny między kręgami. Ale nie jestem medykiem. Zadziałano w taki sposób, aby leczyć. Potrzebna jest przerwa. To jest taka kontuzja pt. "Można z nią żyć, tylko jak nagle zaczniesz robić cokolwiek, to ci wchodzi taki nieprzyjemny ból w szyję, który pewnie wszyscy znamy, jak się czasami źle położymy, czy gdzieś tam dziwnie przeskoczy i nie możemy sobie dać z tymi rady. Ruch tu nie pomaga, a leczenie i za chwilę rozpoczynanie treningu i zabiegi nie mają większego sensu. Do wtorku miał mieć zaleconą przerwę całkowitą. To jest trochę kontuzja jak z mięśniami brzucha. Wydaje mi się, że będzie wszystko w porządku. Od wtorku zaczyna próbować trenować - dodał.

Fabian Drzyzga grał w reprezentacji Polski na ostatnich mistrzostwach Europy, z których przywiózł brązowy medal. Wcześniej siatkarz wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Tokio, gdzie Polska odpadła w ćwierćfinale. Jest m.in. mistrzem Polski ze Skrą Bełchatów z sezonu 2014/15.