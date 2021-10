Jeden Polak wśród kandydatów do przejęcia reprezentacji Polski w siatkówce

Dość burzliwe było pożegnanie Jacka Nawrockiego z reprezentacją Polski siatkarek. 56-letni szkoleniowiec rozstał się z kadrą we wrześniu niedługo po mistrzostwach Europy, w których jego drużyna dotarła do ćwierćfinału. Tam nasze siatkarki zostały pokonane przez Turczynki 0:3 (18:25, 14:25, 23:25).

Nawrocki zdecydował się na odejście, ponieważ dostał bardzo korzystną ofertę od Chemika Police. Były selekcjoner chciał jednak pozostać na swoim stanowisku, ale dzielić swoje obowiązki w PZPS z pracą w klubie. Na to nie było jednak zgody związku, więc 56-latek zdecydował się objąć stanowisko trenera w drużynie mistrzyń Polski.

Wciąż nie wiadomo, kto zostanie nowym trenerem polskich siatkarek. Liczba kandydatur rośnie. Kilka dni temu była siatkarka Aleksandra Jagieło, która stoi na czele grupy roboczej mającej za zadanie wybrać trenera żeńskiej kadry zdradziła w rozmowie ze Sport.pl, że poważnych kandydatur jest sześć. Teraz ta liczba wzrosła do ponad 10.

"W tej chwili mamy ponad 10 kandydatów, a wiem, że to na pewno jeszcze nie koniec. Nazwisk nie wolno mi zdradzić, ale zapewniam, że "jest w kim wybierać". Mogę natomiast powiedzieć, że niedawno zgłosił się też pierwszy polski szkoleniowiec" – powiedziała w rozmowie z Polsatem Sport Jagieło, wielokrotna reprezentantka Polski.

Według nieoficjalnych informacji na liście znajdują się głównie włoscy szkoleniowcy, nie brakuje też znanych nazwisk, jak chociażby Stephane Antiga, który aktualnie prowadzi zespół Developres Bella Dolina Rzeszów. Nie wiadomo jednak, czy nowy trener polskiej kadry dostanie pozwolenie, aby łączyć ze sobą funkcję trenera reprezentacji i trenera klubowego. - Skoro trener Nawrocki nie dostał zgody, to myślę, że komukolwiek innemu też trudno byłoby ją dostać. Ale ostateczne decyzje będą podejmowane później. Najpierw zobaczymy, co nam wychodzi z analizowania kandydatur – powiedziała w rozmowie ze Sport.pl Jagieło.

Spośród wszystkich kandydatur grupa robocza Jagieły wybierze najprawdopodobniej od trzech do pięciu osób, które będą rozmawiać z nowym prezesem PZPS, Sebastianem Świderskim. To on podejmie decyzję, kto poprowadzi polskie siatkarki na mistrzostwach świata w przyszłym roku. Turniej odbędzie się w Polsce.