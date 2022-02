Laporta ujawnia. Dembele podpisał już kontrakt z nowym klubem? "Trudne do zrozumienia"

FC Barcelona wykazywała się wzmożoną aktywnością w ostatnim dniu zimowego okienka transferowego. Najwięcej działań dotyczyło możliwości sprowadzenia Pierre'a-Emericka Aubameyanga, który jest bliski rozwiązania kontraktu z Arsenalem. Trwały też rozmowy ws. niechcianego przez Xaviego Hernandeza Ousmane'a Dembele.

Barca bliska sprowadzenia Aubameyanga

W przypadku sprowadzenia gabońskiego napastnika kibice nie doczekali się oficjalnego potwierdzenia, ale wiele wskazuje na to, że udało się dopiąć wszystkie formalności. Prezes FC Barcelony Joan Laporta podczas wtorkowej konferencji prasowej wyjaśnił, jak obecnie wygląda sytuacja Aubameyanga.

- Dobrą wiadomością jest to, że dzięki tytanicznemu wysiłkowi udało nam się wczoraj domknąć operację z udziałem Adamy Traore, a także, jeśli wszystko się dobrze skończy, transfer Aubameyanga. Jego dokumenty zostały wprowadzone do systemu na minutę przed północą - zdradził.

Joan Laporta wyjaśnił sytuację Dembele

Prezes Barcy omówił również kwestię Ousmane'a Dembele. Laporta potwierdził medialne doniesienia, zgodnie z którymi francuski skrzydłowy miał odrzucić możliwość przeprowadzki do Premier League (najczęściej mówiono o Tottenhamie). Sternik "Dumy Katalonii" dodał również, że 24-latek skorzystał z prawnej możliwości i podpisał kontrakt z innym klubem.

- Dembele chciał zaakceptować naszą propozycję umowy. Potem zażądał większych pieniędzy, a jego agent niczego nie mówił, to miało swoje konsekwencje. Zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, ale on tego nie zaakceptował. Jesteśmy bardzo zaskoczeni, że nie przyjął oferty z angielskiej drużyny i wolał tu zostać. To nie jest dobre ani dla niego, ani dla klubu. To trudne do zrozumienia. Uważamy, że ma już umowę z innym klubem - wyjaśnił Laporta.