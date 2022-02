Łukasz Piszczek podjął decyzję? Jednoznacze przecieki ws. sztabu Michniewicza

W poniedziałek Czesław Michniewicz został ogłoszony jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Kontrakt Michniewicza ma obowiązywać do końca 2022 roku, a nie - tak, jak sugerowano - do końca barażów. Z informacji Sport.pl wynika, że PZPN będzie mógł rozwiązać umowę już po barażach.

REKLAMA

Zobacz wideo Czesław Michniewicz o wyborze bramkarza na baraże. "Innej odpowiedzi być nie może"

Te nazwiska mogą zasilić sztab Michniewicza. Piszczka raczej zabraknie

Wciąż nie wiadomo, kto zasili sztab nowego selekcjonera. - Jeśli chodzi o sztab. Wielu będzie z reprezentacji U-21.Ostateczny skład poznamy do końca tygodnia - ujawnił Michniewicz podczas poniedziałkowej konferencji. I po tym ruszyła lawina spekulacji na ten temat.

Przygotujcie się. Cyrk z Michniewiczem dopiero rusza w trasę. Międzynarodową

Do sprawy odnieśli się Łukasz Wiśniowski i Kuba Polkowski w programie "Food Truck Live" w serwisie YouTube. Ten drugi współpracował kiedyś z Czesławem Michniewiczem, kiedy ten był trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski do lat 21. Teraz jest dziennikarzem m.in. Canal+ Sport.

- Na pewno nie będzie ingerował w sztab medyczny reprezentacji, a więc dr Jacek Jaroszewski i armia fizjo w Pawłem Bamberem na czele zostanie. To jest bardzo ważne, dlatego że niedobrze byłoby, gdyby reprezentanci Polski wchodzili w zupełnie nowe środowisko - mówił Wiśniowski.

Zdaniem Wiśniowskiego i Polkowskiego nie ma wątpliwości, że ostanie też sztab organizacyjny na czele z rzecznikiem Jakubem Kwiatkowskim. - Z tego co udało mi się dowiedzieć, to Hubert Małowiejski jest rozpatrywany w roli analityka - dodawał Wiśniowski. - Pamiętamy, że Michniewicz chciał go ściągnąć do Legii - wtórował mu ten drugi.

Kto może przejść do sztabu z ekipy, którą miał przy sobie Michniewicz w reprezentacji U-21? Zdaniem mówców programu "Food Truck Live" asystentem selekcjonera zostanie Kamil Potrykus, uznawany z prawą rękę Czesława Michniewicza. - Taką osobą, która może znaleźć się w tej reprezentacji jest Mirosław Kalita, bo jest cały czas w sztabie U-21. Wiem, że im się dobrze razem współpracowało, ale co do pozostałych osób, to ja nie jestem przekonany, że one się znajdą w sztabie - stwierdził Kuba Polkowski. A Czesław Michniewicz podkreślił, że niektóre osoby, które chce zatrudnić, nadal pracują z drużyną U-21.

Dziennikarze zgodzili się co do tego, że w kadrze nie znajdzie się Przemysław Małecki, który wciąż pracuje w Legii Warszawa. Kiedy Michniewicz był tam trenerem, miało dojść do spięcia między nim a Małeckim. - Temat jest spalony - mówił Polkowski. Zarówno on, jaki i Wiśniowski przyznali, że w sztabie zabraknie Łukasza Piszczka. Ten miał już dojść do porozumienia z Adamem Nawałką. - Wiemy na pewno, że Michniewicz będzie dzwonił jeszcze do Piszczka. Jakie będą efekty tych rozmów? Tego na pewno do końca tygodnia się dowiemy - podkreślił Łukasz Wiśniowski.

Debiut Michniewicza w roli selekcjonera reprezentacji Polski już 24 marca w meczu baraży z Rosją w Moskwie.