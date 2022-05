Neymar wprost o największym marzeniu. "Oddam życie za mundial"

Neymar przeżywa ostatnio ciężkie chwile w Paris Saint-Germain. Podopieczni Mauricio Pochettino odpadli z Ligi Mistrzów już w 1/8 finału, sensacyjnie przegrywając z Realem Madryt 3:2. Jedynym osiągnięciem PSG w tym sezonie było zdobycie mistrzostwa kraju, w którym Brazylijczyk miał swój udział. W 20 spotkaniach Ligue 1 30-latek zdobył 11 bramek i zaliczył sześć asyst. Przed Neymarem kolejne wyzwania. Już za kilka miesięcy Brazylijczyk najprawdopodobniej wystąpi na mistrzostwach świata w Katarze.

REKLAMA

Zobacz wideo Borek: Lewandowski chyba dojrzał do tego, by zmienić otoczenie

Neymar opowiada o swoim największym marzeniu. "Oddam życie za mundial"

W piątek napastnik PSG był gościem na kanale "Barbaridade". W trakcie rozmowy z byłym reprezentantem Brazylii Diego Ribasem 30-latek przyznał, że zamierza zrobić wszystko, by wypaść jak najlepiej podczas zbliżającego się turnieju.

- Od dłuższego czasu przygotowuje się zarówno fizycznie, jak i psychicznie do mistrzostw świata. Grałem już na tej imprezie dwukrotnie i wiem jak to działa. Jeżeli nie jesteś gotowy na sukces, okazja zniknie, dla tego ja zrobię wszystko, aby to nie nastąpiło - powiedział Neymar.

Wielki dzień dla Marcina Bułki. Zagra w finale. A potem transfer

Brazylijczyk pragnie pomóc drużynie w zdobyciu pierwszego od 20 lat mistrzostwa świata. Tym bardziej, że 30-latek deklarował kilka miesięcy temu, że może to być jego ostatnia okazja na zwycięstwo z reprezentacją.

- Triumf na takiej imprezie to moje największe marzenie. Bardzo chciałem wygrać Ligę Mistrzów z PSG w tym roku, ale niestety to zwycięstwo musi poczekać. Teraz przede mną mundial, za który jestem w stanie oddać życie - podkreślił Neymar.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Złamane serce Ceferina. Szef UEFA żałuje Rosjan. "Nie mogliśmy zrobić inaczej"

30-latek jest 117-krotnym reprezentantem kraju - na mistrzostwach świata wystąpił dwa razy. Debiut miał miejsce w ojczyźnie w 2014 roku. Wtedy dotarł wraz z drużyną do półfinału rozgrywek. Z kolejnego etapu wyeliminowała ich reprezentacja Niemiec (1:7). Cztery lata później podczas mundialu w Rosji Brazylia odpadła w ćwierćfinale po zwycięstwie Belgii (1:2). Po mistrzostwach świata Neymar zmagał się z kryzysem wizerunkowym - 30-latek wielokrotnie symulował faule, co spotkało się z krytyką kibiców.