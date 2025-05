Inter walczy o mistrzostwo, a tu takie wieści ws. Zalewskiego. Na to czekał

Zobacz wideo

Wszystko wskazuje na to, że w piątek wyjaśni się, kto zdobędzie mistrzostwo Włoch. Liderem Serie A jest Napoli z 79 punktami, które ma punkt więcej od Interu Mediolan. Zespół Nicoli Zalewskiego oraz Piotra Zielińskiego może zdobyć tytuł, jeżeli w piątek pokona Como, a Napoli nie wygra z Cagliari. W przypadku, gdy Inter i Napoli będą miały tyle samo punktów (po 79 pkt - Inter musi zremisować z Como, a Napoli przegrać z Cagliari), to w poniedziałek odbędzie się play-off o mistrzostwo. Czy zobaczymy Polaków w wyjściowym składzie Interu?

Zalewski będzie w wyjściowym składzie Interu. Kluczowy mecz

Włoskie media awizują, że w wyjściowym składzie Interu znajdzie się Nicola Zalewski. Polak ma wystąpić w roli ofensywnego pomocnika, tuż za duetem napastników. Zalewski zagrał w tej roli w meczu z Torino (2:0) i strzelił gola w pierwszej połowie, pokonując bramkarza uderzeniem sprzed pola karnego. Teraz trener Interu powtórzy ten manewr, a przed Zalewskim zagra duet Mehdi Taremi - Joaquin Correa. Poza kadrą Interu będzie Piotr Zieliński, który wróci do treningów z zespołem w poniedziałek.

Inter podejdzie do meczu z Como w nieco rezerwowym składzie. Na ławce rezerwowych znajdzie się m.in. Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Alessandro Bastoni, Nicolo Barella czy Denzel Dumfries.

Przewidywany skład Interu Mediolan na mecz z Como:

Josep Martinez - Yann Bisseck, Stefan de Vrij, Carlos Augusto - Matteo Darmian, Kristjan Asllani, Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco - Nicola Zalewski - Mehdi Taremi, Joaquin Correa

Co za słowa trenera o Zalewskim. "Urodził się do tej roli"

Zalewski był chwalony przez Simone Inzaghiego po meczu z Torino. - Urodził się do tej roli. To piłkarz o wielkiej jakości, może grać jako pomocnik, wahadłowy, a nawet napastnik. Dziś brakowało nam kilku zawodników w środku pola, więc wraz ze sztabem zdecydowaliśmy się sprawdzić go właśnie tam, bo przecież od tej pozycji zaczynał swoją piłkarską drogę - mówił trener Interu (cytat za: intermediolan.com).

Wiele wskazuje na to, że Zalewski zostanie wykupiony przez Inter po zakończeniu sezonu za około sześć mln euro. - Piłka jest po stronie klubu. Zawsze to pokazywałem, że chcę nosić tę koszulkę. Świetnie się tu czuję ze sztabem, zespołem i kibicami. Liczę na to, że tu zostanę - mówił Zalewski w jednym z wywiadów.

Mecz Interu Mediolan z Como odbędzie się w piątek o godz. 20:45.