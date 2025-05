Zobacz wideo

Lamine Yamal nie ma jeszcze ukończonych 18 lat, a nieustannie zachwyca piłkarski świat z tygodnia na tydzień. Yamal odegrał kluczową rolę w zdobyciu trzech trofeów przez Barcelonę, tj. mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. Yamal zdobył 18 bramek i zanotował 25 asyst w 54 meczach. W związku z tym, że nie ukończył jeszcze 18. roku życia, to nie mógł podpisać długoterminowego kontraktu z Barceloną. To zmieni się 13 lipca.

Mendes mówi o kontrakcie Yamala. Uspokoił wszystkich

Hiszpańscy dziennikarze "złapali" Jorge Mendesa po wyjściu z restauracji, w której agent spotkał się z Yamalem jeszcze przed końcem sezonu. Mendes został zapytany o nową umowę swojego podopiecznego. - Oczywiście, że Lamine przedłuży kontrakt, nie będzie żadnego problemu. Jest szczęśliwy w Barcelonie. Wkrótce podpisze umowę, nie martwcie się - przekazał krótko Portugalczyk.

- Lamine to zawodnik, którego dojrzałość jest wręcz nienormalna. Tyle jakości piłkarskiej, tyle pewności siebie. Lamine nigdy nie poprosił nas o to, by zostać najlepiej opłacanym piłkarzem w drużynie. To nieprawda. On chce tu po prostu być szczęśliwy. Piłkarz na tym poziomie musi być szczęśliwy. Pamiętajmy też, że w tym wieku powinien też trochę korzystać z życia. Dla mnie nie ma dla niego lepszego klubu niż Barcelona - mówił Deco, dyrektor sportowy Barcelony w rozmowie z radiem RAC1.

W ten sposób Deco zareagował na doniesienia, że Yamal chciał być najlepiej zarabiającym piłkarzem w Barcelonie. - Robert Lewandowski zarobi 26 mln euro w przyszłym sezonie. W klubie rozumieją, że tę kwotę trzeba zrównoważyć. Niezależnie od tego, czy masz 17, 18 czy 19 lat, twoja pensja musi być adekwatna do zmian, jakie wprowadzasz w zespole. Pensja Yamala musi być na tym poziomie - mówili hiszpańscy dziennikarze w programie "El Larguero".

Ostatnio wiele ciepłych słów nt. Yamala powiedział Dani Parejo z Villarrealu. - Yamal, strzelając o 20 goli mniej od Kyliana Mbappe, daje o wiele więcej. Gol sprawia, że wygrywasz, jasne, ale gra w piłkę nożną to coś innego. Lamine to dzieciak, który został dotknięty magiczną różdżką. Myślę, że to wyjątkowy chłopak, który ma coś, czego inni nie mają, czyli rozumie grę. To niesamowite, że w wieku 17 lat rozumie ją na takim poziomie - przekazał Hiszpan w "El Larguero".

Barcelona zagra ostatni mecz w tym sezonie z Athletikiem na San Mames w Bilbao. To spotkanie odbędzie się w niedzielę o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.