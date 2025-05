Oto co czeka Igę Świątek. Świat nie ma wątpliwości, już wydali wyrok

W miniony czwartek odbyło się losowanie drabinki Rolanda Garrosa. Iga Świątek - obrończyni tytułu sprzed roku przystąpi do tego turnieju jako piąta rakieta świata, co jest najsłabszym wynikiem od 2022 roku. W związku z tym, że nie jest już światową "dwójką" była niżej rozstawiona, co przełożyło się na trudniejsze rywalki po drodze.

Iga Świątek reaguje na losowanie drabinki Rolanda Garrosa

Ostatecznie w pierwszej rundzie jej rywalką będzie Rebecca Sramkova, a w kolejnych może trafić na Emmę Raducanu, Martę Kostiuk, Jelenę Rybakinę, Jelenę Ostapenko, Jasmine Paolini. Z Aryną Sabalenką może zmierzyć się już na etapie półfinału. W ewentualnym finale może natrafić na amerykanki - Coco Gauff i Jessicę Pegulę.

Po losowaniu Iga Świątek skomentowała jego przebieg. - Jestem gotowa by ponownie grać o zwycięstwo. Każdy jest tu po to, żeby wygrać. Ciężko pracuję, żeby być gotową i grać swój najlepszy tenis. Miałam zdecydowanie więcej wzlotów i upadków w tym sezonie niż w poprzednich latach, ale mój tenis wciąż tu jest - powiedziała, cytowana przez Eurosport.ro.

- Muszę tylko dojść do tego jak wykorzystywać te najważniejsze momenty meczu oraz robić to w najlepszy możliwy sposób. To wszystko. Tenis bywa skomplikowanym sportem, ale czasem musimy się rozluźnić mentalnie. Wszystko krok po kroku - dodała.

Roland Garros 2025: Świat reaguje na losowanie Igi Świątek

Wynik losowania jest komentowany na całym świecie. Dziennikarze thetennisgazette.com podkreślają, że dla Polki będzie to siódma edycja Rolanda Garrosa i w tym sezonie ma szansę przejść do historii jako pierwsza zawodniczka w erze Open, która wygra turniej po raz czwarty z rzędu. Jednak serwis od razu przypomina, że ostatnia forma Igi Świątek pozostawia wiele do życzenia.

"Po raz pierwszy od czterech lat nie dotarła do finału podczas clay swing przed Roland Garros, spadając na piąte miejsce w rankingu WTA. Przegrała w ćwierćfinale turnieju Stuttgart Open, w półfinale Madrid Open i poniosła wczesną porażkę w Rzymie, gdzie odpadła z Italian Open w trzeciej rundzie" - przypomniano.

Serwis podkreśla, że szczególnie jedno nazwisko w rozlosowanej drabince może ją szczególnie niepokoić. "Iga Świątek może spotkać się w Roland Garros ze swoją pogromczynią ze Stuttgart Open. Trafiła do tej samej ćwiartki co Jelena Ostapenko, która okazała się jej słabością. Łotyszka ma niesamowity rekord przeciwko Świątek, prowadząc 6-0, a dwa z jej zwycięstw miały miejsce w 2025 roku" - czytamy.

"Nie miała zbyt wiele szczęścia"

Z kolei puntodebreak.com podkreśla, że występ Igi Światek jest "największym znakiem zapytania". "Wielu nadal wierzy w jej odrodzenie" - dodano. W przypadku drabinki zdaniem serwisu Polka "nie miała zbyt wiele szczęścia" w losowaniu i po drodze ma bardzo wymagające rywalki.

Z kolei Sportskeeda pisze wprost: "Świątek będzie miała w tym roku trudności z obroną tytułu" - czytamy. "Biorąc pod uwagę jej obecną formę w tourze, otrzymała trudne zadanie na French Open 2025. Nie tylko zmierzy się z Sabalenką w półfinale, ale może też trafić na Coco Gauff, która niedawno odniosła nad nią zdecydowane zwycięstwo 6:1, 6:1 w Madrycie" - zakończono.