Rosjanin oburzony planami FIFA. "Zabójstwo futbolu"

Gdy dochodziło do nieudanej wielkiej rewolty w futbolu, czyli Superligi, to jej orędownicy przekonywali, że piłkę nożna trzeba uatrakcyjnić. Florentino Perez i Andrea Agnelli powoływali się na badania, które mówią o tym, że młodzież powoli odwraca się od futbolu. Że w obecnym formacie piłka przestaje interesować najmłodsze pokolenia. Jedną z propozycji na poprawę sytuacji miała być gruntowna zmiana przepisów.

Proponuje się, by skrócić mecze do 60 minut. Tak, by zatrzymywać czas, gdy piłka jest wstrzymana, bo np. sędzia odgwizdał faul, albo zawodnicy cieszą się ze zdobycia bramki. Ale nie wszystkim podobają się takie pomysły. Przeciwnikiem zmian jest m.in. Jewgienij Łowczew, który w barwach Spartaku Moskwa rozegrał 249 spotkań, a w latach 1969-1977 reprezentował barwy ZSRR.

- FIFA chce skrócić czas gry? To byłoby zabójstwo piłki nożnej. Panuje teraz moda na przewracanie i kładzenie się zawodników przy każdej kolizji z drugim piłkarzem. Czasami, gdy jedna z drużyn wygrywa, to zaczyna grać na zwłokę i bywa, że ostatni kwadrans meczu jest nie do oglądania. Musimy walczyć z tym zjawiskiem, to ożywi się grę, bo zmniejszy się liczbę niepotrzebnych przerw. Ale skracanie meczów do 60 minut to absurd - uważa Łowczew.

I dodaje: - Ale tak to jest, gdy zmiany chcą przeprowadzać ci, którzy nigdy nie grali w piłkę. Tacy ludzie przychodzą do futbolu znikąd, stają się głównymi funkcjonariuszami i zaczynają głosić szalone pomysły. Jeśli ktoś sam grał na przyzwoitym poziomie, nigdy nie sugerowałby takich bzdur. Bo rozumie, że to zabija piłkę nożną - mówił Rosjanin cytowany przez "Sovetskiy Sport".

Liga Mistrzów zmienia format

Ale te zmiany to na razie tylko spekulacje. Dużo poważniejsza reforma czeka Ligę Mistrzów, która zmieni swój format na tzw. model szwajcarski. O szczegółach zmian opowiedział Aleksander Ceferin, przewodniczący UEFA, którego cytuje "AS". - Proponowany format jest nieco bardziej złożony niż obecny model, ale zarazem będzie bardziej konkurencyjny i ekscytujący - przekonuje Ceferin.