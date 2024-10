Z Włoch płyną świetne wieści o Zielińskim. Zero wątpliwości

Piotr Zieliński zyskał już zaufanie Simone Inzaghiego. W minioną niedzielę szkoleniowiec wystawił go po raz pierwszy w tym sezonie Serie A w wyjściowym składzie. I się nie zawiódł. Polak zdobył dwie bramki, obie z rzutów karnych i mocno przyczynił się do wywalczenia przez Inter Mediolan jednego punktu w starciu z Juventusem (4:4). Po meczu komplementowały go włoskie media. "Zdobył wymarzony dublet. Odwaga i osobowość Polaka" - pisali dziennikarze.

Na pochwały mógł liczyć również ze strony Hakana Calhanoglu, którego obecnie zastępuje na boisku. - Był naprawdę dobry, nie było łatwo grać w tej roli po latach grania na innej pozycji. Wykonał świetną robotę, gratuluję mu - mówił Turek. Kibice mogli być jednak nieco zaniepokojeni po słowach, które Zieliński wygłosił tuż po ostatnich gwizdku. Istniało ryzyko, że wypadnie z gry na kilka tygodni.

Piotr Zieliński gotowy do gry. Media umieściły go w wyjściowej jedenastce na mecz z Empoli

Zieliński zszedł z murawy w 63. minucie. Wydawało się, że była to zmiana planowana, ale prawda okazała się inna. - Poczułem zmęczenie w zginaczach i moje nogi bardzo cierpiały. Poprosiłem o zmianę - ujawnił pomocnik. W kolejnych godzinach miał przejść badania, a jego środowy występ z Empoli stał pod znakiem zapytania.

Teraz pojawiły się nowe wieści w sprawie. I to optymistyczne. Wydaje się, że Polakowi nic poważnego nie dolega, ponieważ włoskie media niemal zgodnie przyznają, że Zieliński pojawi się na murawie. Ba, już od pierwszych minut. Tym samym będzie miał okazję, by po raz drugi w barwach Interu wyjść na boisko w pierwszym składzie w meczu Serie A.

Tak sądzą m.in. portale sportmediaset.mediaset.it, calcio.oasport.it, tuttosport.com, które umieściły Polaka w "11". Nieco odmienne zdanie ma tylko consiglifantacalcio.it. "Mimo że Zieliński trafiał w ostatnim meczu, to tym razem na środku boiska pojawi się Kristjan Asllani" - czytamy.

Zieliński rozpędza się w Interze

O tym, kto ostatecznie zagra już od pierwszych minut, przekonamy się wkrótce. Mecz rozpocznie się o godzinie 18:30. W tym sezonie Zieliński rozegrał łącznie osiem spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając dwa gole. Niemal w każdym meczu okazywał się solidnym wzmocnieniem dla ekipy z Mediolanu. A ta, póki co, zajmuje drugie miejsce w Serie A, ale ma o jeden mecz rozegrany mniej niż lider SSC Napoli. Traci jednak do niego aż siedem punktów.