Piotr Zieliński zachwyca! Ależ słowa. "Gratuluję"

Latem tego roku Piotr Zieliński na zasadzie wolnego transferu zamienił SSC Napoli na Inter Mediolan. Początki pomocnika reprezentacji Polski w nowej drużynie były dosyć trudne. Nie pomagał także niewielki uraz, przez który podczas okresu przygotowawczego 30-latek nie pracował na pełnych obciążeniach. W końcu Simone Inzaghi zaczął przekonywać się do Zielińskiego. W ostatnią niedzielę pierwszy raz w tym sezonie Serie A wystawił go w podstawowym składzie. I to na starcie przeciwko Juventusowi.

Co za słowa o Zielińskim. I to od kolegi z Interu

W "derbach Włoch" nasz kadrowicz zaprezentował się kapitalnie. Nie dość, że wykorzystał dwa rzuty karne, to często był kreatorem gry swojej drużyny. Mecz zakończył się remisem 4:4. Tuż po ostatnim gwizdku włoskie media rozpływały się nad kunsztem Zielińskiego, który nareszcie zanotował liczby w Interze.

"Zdobył wymarzony dublet. Odwaga i osobowość Polaka", "Pierwszy raz jako dyrektor w Interze i pierwszy dublet po "chłodnym" wykonaniu obu rzutów karnych. Przed obroną zachowywał się swobodnie, zwłaszcza w fazie budowania. Gorzej w obronie. Można mu pogratulować awansu do pierwszego składu", "dealnie od początku: przyjmuje rzut karny i przełamuje impas" - pisano.

Okazuje się, że występ 30-latka doceniają także koledzy z jego drużyny! W ostatnim wywiadzie dla "La Gazzetta dello Sport" o wyczynach Zielińskiego przeciwko Juventusowi wypowiedział się Hakan Calhanoglu. Turecki piłkarz jest obecnie kontuzjowany i to właśnie Zieliński zajmuje jego pozycje pomocnika o defensywnym przysposobieniu.

- Był naprawdę dobry, nie było łatwo grać w tej roli po latach grania na innej pozycji. Wykonał świetną robotę, gratuluję mu. Zdobył również dwa gole z rzutów karnych, jestem szczęśliwy, ponieważ oznacza to, że jest ktoś inny, kto może je wykonywać - powiedział Calhanoglu. Najbliższe tygodnie pokażą, czy dzięki świetnemu spotkaniu z Juventusem Piotr Zieliński na stałe wejdzie do wyjściowej "jedenastki" Interu. W tym sezonie do tej pory rozegrał łącznie osiem spotkań, w których dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Za to ekipa z Mediolanu na ten moment z 18. punktami na koncie jest wiceliderem Serie A.