Tak Brazylia reaguje na przegraną Viniciusa. "Wszyscy o tym wiedzą"

Brazylia nadal nie może otrząsnąć się z szoku, jakim był brak Złotej Piłki dla Viniciusa Juniora. Nagroda powędrowała do Hiszpana Rodriego, co wywołało furię Realu Madryt, którego przedstawiciele zrezygnowali z udziału w gali. Wściekli są też brazylijscy eksperci. Ich zdaniem doszło do wielkiego skandalu, a niektórzy sugerują nawet rasizm względem zawodnika.

