Napoli podjęło kluczową decyzję ws. Zielińskiego. Polak ofiarą nowej polityki klubu

Niepewna jest przyszłość Piotra Zielińskiego w SSC Napoli. Polak bardzo dobrze czuje się na południu Włoch, ale jego kontrakt wygasa z końcem czerwca 2024 roku. Jak informuje "La Gazzetta dello Sport", ma on dostać ofertę jej przedłużenie, lecz na innych warunkach niż obecnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzynówek wskazał wzór dla Santosa. "Szatnia była razem z nim"

Polak ofiarą nowej polityki finansowej klubu?

Polak aktualnie zarabia około 4 miliony euro netto, lecz, według włoskiego dziennika sportowego, propozycja nowej umowy opiewa na niecałe 3,5 miliona euro. Jest to spowodowane nie spadkiem ważności Zielińskiego dla zespołu z Neapolu, a nową polityką finansową prowadzenia klubu przez Aurelio De Laurentisa, właściciela SSC Napoli, zgodnie z którą maksymalna pensja, jaką może zarabiać piłkarz, wynosi 4 mln euro rocznie (netto), a pułap wydatków na wynagrodzenia dla całej drużyny nie może przekroczyć 80 mln rocznie.

Jeśli nie zostanie to zaakceptowane przez 28-latka, może on zostać sprzedany latem. Od dawna mówi się o wielu mocnych klubach zainteresowanymi Zielińskim. Niedawno ponownie odżyła informacja o potencjalnych transferze do Liverpoolu, którą podawał włoski dziennikarz Rudy Galetti. Sama "La Gazzeta dello Sport" pisała o Juventusie.

Arcytrudna sytuacja polskiego bramkarza. Napoli ma nowego zawodnika

Jeśli tak się stanie, to Piotr Zieliński latem tego roku może odchodzić z Neapolu w blasku i chwale mistrzostwa Włoch. Podopieczni Luciano Spalettiego są liderem Serie A i mają aż 12 punktów przewagi nad drugim Milanem. Wydaje się, że tylko kataklizm może zabrać im tak długo wyczekiwane "scudetto", gdyż SSC Napoli na tytuł czeka od 1990 roku. Wówczas w jego barwach grał ś.p. Diego Armando Maradona. Dzisiaj jego imieniem nazwany jest stadion.

Polak zagrał 26 meczów dla Napoli w tym sezonie, w których zdobył sześć bramek i zanotował siedem asyst.