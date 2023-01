Gigant zgłasza się po Piotra Zielińskiego. Może zostać wrogiem numer jeden

Piotr Zieliński długo dojrzewał we Włoszech, nie wystrzelił od razu, raczej spokojnie adaptował się do nowych warunków i wyzwań. Pierwsze szlify zbierał w słynącym ze świetnego skautingu Udinese, ale w Serie A renomę wyrobił sobie w Empoli. Latem 2016 roku Napoli go kupiło za 16 milionów euro, a dziś jest wart 40 mln. Z obecnych piłkarzy Luciano Spallettiego portal Transfermarkt wyżej ocenia tylko Victora Osimhena (70 mln) i Chwiczę Kwaracchelię (60 mln).

Polski hit w Serie A. Gdzie i kiedy oglądać Napoli - Juventus?

Ale Polak to najbardziej doświadczony piłkarz Napoli. W klubie z południa Włoch rozegrał aż 304 spotkania, co daje mu 11. miejsce w historycznym zestawieniu (lider Mark Hamsik ma 520 meczów). W tym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki, Polak zebrał sześć goli i siedem asyst. Jest liderem Napoli, z którym wiąże go kontrakt do lata 2024 roku. To oznacza, że jeśli w najbliższym czasie nie przedłuży kontraktu, to może zostać latem sprzedany.

"La Gazzetta dello Sport" twierdzi, że w lipcu Polakiem zainteresuje się Juventus, którego od lat największą bolączką jest właśnie druga linia. Mało tego! Już kilka tygodni temu "SportItalia" pisała, że ewentualnym następcą Zielińskiego może zostać Azzedine Ounahi, 22-letni Marokańczyk z Angers.

Transfer z Napoli do Juventusu to zawsze ryzyko

Zieliński ewentualną przeprowadzką do Turynu naraziłby się kibicom. Wie coś o tym Gonzalo Higuain, który zamienił Napoli na Juventus i stał się wrogiem numer jeden. Teraz przekonać się może o tym Arkadiusz Milik, który okrężną drogą poszedł śladami Higuaina, a w piątek po raz pierwszy przekona się, jak odebrał to Neapol. Starcie z Juventusem zaplanowano na godz. 20:45.

- Nikt za Milikiem nie tęskni, ale przez 90 minut będzie odczuwał nienawiść - słyszymy z Włoch. Więcej o tym, jak Neapol zamierza przywitać Milika znajdziecie TUTAJ.