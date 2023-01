Szejk zaoferował taksówkarzowi 100 tys. euro za starego fiata. Ten odmówił. Mistrz

Tommaso Agosta jest turyńskim taksówkarzem, a prywatnie wielkim fanem Juventusu. Włoch od 20 lat pracuje dla Juventusu. W 2003 roku działacze uznali, że jest osobą godną zaufania i go zatrudnili. - Przez lata woziłem wielu ludzi związanych z Juventusem. Od piłkarzy z młodzieżówki po prezesów - opowiada w rozmowie z "Corriere della Sera".

REKLAMA

Zobacz wideo Brazylijczyk, który otarł się o polską kadrę. Teraz składa palety i gra w Klasie B

Agosta otrzymał ofertę kupna auta za 100 tysięcy euro. Odmówił

Agosta wykorzystał ten fakt i zdobył od nich wiele autografów. Jak sam przyznał, na samochodzie podpisało się mu 170 piłkarzy i działaczy Juventusu, w tym między innymi Cristiano Ronaldo, Michel Platini i Giorgio Chiellini. - Wiozłem Fabio Cannavaro z pucharem świata do Pessotto (Gianluca Pessotto, były piłkarz Juventusu - przyp. red.), który wtedy przebywał w szpitalu - kontynuuje Agosta. Włoch opowiedział także zabawną anegdotę. - Pewnego razu trener Capello poprosił zarząd o ukaranie mnie grzywną, ponieważ wszedłem do szatni, aby oddać telefon Del Piero. Na szczęście opłacił ją Alex - dodał.

Olisadebe wspomina pracę z Santosem. "Piłkarze nie polubili jego metod"

Na temat Agosty reportaż przeprowadziło także Studio Aperto. Taksówkarz zdradził, że o jego samochodzie pełnym autografów dowiedział się arabski szejk, który chciał je kupić. Mężczyzna dodał, że otrzymał od niego ofertę w wysokości 100 tysięcy euro, ale ją odrzucił. Decyzja Agosty może być zaskakująca, ponieważ jeździ Fiatem Ulysse, którego cena na włoskim rynku wynosi kilka tysięcy euro, a wspomniany szejk zaoferował za nie około 20 razy więcej. Agosta tym samym udowodnił, że pasja i miłość do klubu są bezcenne. Taksówkarz kolekcjonuje nie tylko autografy, ale również koszulki i buty.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Agosta z pewnością nie jest zadowolony z tego, co ostatnio dzieje się wokół Juventusu. Zespół wpadł w poważne tarapaty i doszło do wielu zmian. Najpierw do dymisji podał się cały zarząd, a następnie klub został ukarany piętnastoma ujemnymi punktami. Związane jest to z nieścisłościami w zeznaniach finansowych. Obecnie Juventus zajmuje dziesiąte miejsce w tabeli z dorobkiem 23 punktów. W następnej serii spotkań zmierzy się z Monzą. Mecz odbędzie się w najbliższą niedzielę o 15:00.

Kucharski nawiązuje do jednej sytuacji Fernando Santosa. "Ma jaja"