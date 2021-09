Adrian Benedyczak strzela po raz pierwszy w nowym klubie we Włoszech

To trzecie spotkanie Adriana Benedyczaka w Parmie Calcio od czasu transferu z Pogoni Szczecin. Polski 20-latek ma na swoim koncie dwa mecze w Serie B i jedno spotkanie w Pucharze Włoch. Napastnik potrzebował więc zaledwie dwóch spotkań na zapleczu włoskiej ekstraklasy, aby wpisać się na listę strzelców.

Adrian Benedyczak strzela po raz pierwszy od transferu. Wystarczyło kilka minut

Dodajmy, że Benedyczak spędził na boisku zaledwie 21 minut, a na trafienie potrzebował tylko siedmiu minut. Polakowi nie udało się jeszcze rozegrać całego spotkania w barwach nowego klubu, ale być może trafienie wpłynie na jego czas spędzony na boisku.

Adrian Benedyczka dołączył do Parmy za dwa miliony euro i związał się z klubem czteroletnim kontraktem.Piłkarz zaczynał karierę we Chrobrym Głogów, skąd w 2017 roku przeszedł do Pogoń Szczecin. W minionym sezonie Benedyczak był jedną z ważniejszych postaci zespołu, który zajął trzecie miejsce w lidze. Środkowy napastnik rozegrał 25 spotkań, w których strzelił trzy gole. Niezłymi występami wzbudził zainteresowanie drugoligowej Parmy.

W minionych rozgrywkach Parma zajęła 20. miejsce w lidze i spadł do Serie B, ale w planach ma szybki powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Benedyczak będzie miał szansę grać z kilka znanymi zawodnikami. W bieżącym oknie transferowym po latach 20 latach nieobecności do klubu wrócił Gianluigi Buffon. Zawodnik jest wychowankiem Parmy.