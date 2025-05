Jeszcze w październiku 2023 roku Caroline Garcia (130. WTA) była w czołowej dziesiątce rankingu WTA, a przez długi czas była klasyfikowana na czwartym miejscu. Jednak od tamtego czasu Francuzka regularnie zmagała się z kontuzjami, które uniemożliwiały jej regularną rywalizację na najwyższym poziomie. To sprawiło, że Garcia wypadła z czołowej setki rankingu WTA, w której była nieprzerwanie od 2013 roku.

W 2025 roku Garcia wystąpiła w sześciu turniejach, w których wygrała trzy mecze, a sześć przegrała. Ostatni raz na korcie pojawiła się w turnieju WTA 1000 Miami, gdzie w drugiej rundzie przegrała 2:6, 5:7 z Igą Świątek (2. WTA). Początkowo miała wrócić do gry w Rzymie, ale zrezygnowała właśnie z powodu problemów zdrowotnych.

Caroline Garcia zapowiedziała koniec kariery

"Drogi tenisie, czas się pożegnać" - napisała 31-latka w piątkowy poranek. "Po 15 latach rywalizacji na najwyższym poziomie i ponad 25 latach poświęcania temu niemal każdej sekundy swojego życia, czuję, że jestem gotowa rozpocząć nowy rozdział" - dodała, zaznaczając, że jej tenisowa przygoda nie była łatwa i często była to "miłość lub nienawiść, szczęście lub gniew".

Jednocześnie zaznaczyła, że nie kończy z tenisem od razu, a przed nią kilka ostatnich turniejów na czele ze zbliżającym się Roland Garros. "To mój 14. raz z rzędu, kiedy biorę w nim udział. I ostatni. Więc do całej mojej tenisowej rodziny, która będzie tu z nami: spotkajmy się jeszcze raz, by marzyć i walczyć razem" - zaapelowała. "Na razie chcę się skupić na tym, aby w pełni przeżyć te ostatnie tygodnie jako tenisowa profesjonalistka" - zapewniła.

Jeszcze przed turniejem w Rzymie Caroline Garcia w emocjonalnym wpisie zdradziła, że musiała przyjmować silne środki przeciwbólowe, żeby móc funkcjonować. "Zastanawiam się: Czy naprawdę warto zmuszać nasze ciała do takich ekstremów? Czy znoszenie przewlekłego bólu w wieku czterdziestu lat - będącego wynikiem lat spędzonych na przekraczaniu sportowych granic - jest czymś, co należy celebrować, czy też zbiorowo posunęliśmy się za daleko?" - pisała wtedy.

W trakcie kariery Caroline Garcia wygrała 11 turniejów WTA, z czego jej największym triumfem było zwycięstwo w WTA Finals w Fort Worth w 2022 roku. W turniejach wielkoszlemowych najdalej dochodziła do półfinału US Open w 2022 roku i ćwierćfinału Roland Garros w 2017.