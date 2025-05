Na te wieści czekali wszyscy. Real zdecydował ws. Alonso

Odkąd tylko Bayer Leverkusen pod wodzą Xabiego Alonso zaczął odnosić największe w historii klubu sukcesy, zdobywając choćby swoje pierwsze mistrzostwo Niemiec, stało się jasne, że to tylko kwestia czasu, aż Hiszpan trafi do którejś z potęg. Już rok temu toczyła się o niego batalia. Liverpool potrzebował następcy Juergena Kloppa, a Real Madryt miał świadomość, że czas Carlo Ancelottiego przemija. Alonso zaskoczył jednak wszystkich i został w Leverkusen i o ile dziś Liverpool trenera już nie potrzebuje (Arne Slot w debiutanckim sezonie zdobył mistrzostwo Anglii), tak Realowi potrzebny jest jeszcze bardziej.

Real rozbity po fatalnym sezonie. Rewolucja już się zaczęła

"Królewscy" przegrali w mijającym sezonie wszystko, co było do przegrania. W Lidze Mistrzów w ćwierćfinale lepszy był Arsenal, a wszystkie trofea na krajowym podwórku (mistrzostwo, Puchar Króla, Superpuchar) przegrali z Barceloną. Ancelotti odchodzi i ma zostać wkrótce selekcjonerem reprezentacji Brazylii, a już przesądzone jest, że zastąpi go właśnie Alonso.

Real zaczął wprowadzać już pierwsze porządki pod przyjście Hiszpana. Z zespołu odejdzie niespełna 40-letni Luka Modrić, ale najważniejsze zmiany dotyczą defensywy, którą w tym sezonie demolowały kontuzje. Nowym zawodnikiem madrytczyków został już oficjalnie Dean Huijsen. Czołowy stoper Premier League został wykupiony z Bournemouth za 50 mln euro. Pewne jest także przyjście na prawą obronę Trenta Alexandra-Arnolda, któremu kończy się kontrakt w Liverpoolu. W dodatku Real intensywnie szuka też lewego defensora, jako że Alonso miał postawić krzyżyk na niepewnym oraz podatnym na urazy Ferlanie Mendym.

Xabi Alonso już w drodze. Wiadomo kiedy zaprezentują go oficjalnie

Pozostała już zatem kwestia oficjalnej prezentacji byłego piłkarza Realu w roli nowego trenera. Jak donosi dziennik "Marca", nastąpi ona w poniedziałkowy poranek 27 maja w ośrodku treningowym Valdebebas. Razem z Alonso do klubu przybędą jego asystenci Sebas Parilla i Alberto Encinas. Pierwszym celem nowego szkoleniowca będzie dobry występ na Klubowych Mistrzostwach Świata w USA na przełomie czerwca i lipca. Czyli, innymi słowy, walka o triumf w turnieju.