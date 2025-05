Te kluby chcą Cristiano Ronaldo. Ależ kolejka!

Cristiano Ronaldo trafił do Arabii Saudyjskiej po drugiej przygodzie z Manchesterem United. Słynny angielski klub opuszczał w niesławie, po wywiadzie udzielonym Piersowi Morganowi. Wygląda na to, że wkrótce znów może zmienić klub i po ponad dwóch lata gry pożegnać się z Al-Nassr. Jego kontrakt wygaśnie w czerwcu tego roku.

Ronaldo odejdzie? Wielka kolejka chętnych

Według informacji medialnych przyszłość legendarnego piłkarza stoi pod znakiem zapytania, a jego usługami zainteresowanych jest co najmniej kilka klubów. Jaki jest ich wspólny mianownik? Udział w Klubowych Mistrzostwach Świata, które w tym roku po raz pierwszy odbędą się w nowym, nieznanym dotąd formacie.

"Obecność portugalskiej gwiazdy na turnieju w Stanach Zjednoczonych ma swój urok. Finansowy, marketingowy i reklamowy impuls, który wiąże się z posiadaniem gwiazdy takiej jak CR7" - pisze madrycki dziennik "AS", przypominając, że FIFA ogłosiła niedawno nowe regulacje.

32 drużyny, które wezmą udział w Klubowych Mistrzostwach Świata, będą mogły podpisywać kontrakty podczas nadzwyczajnego okresu rejestracji od 1 do 10 czerwca. Z tego powodu Ronaldo stał się jednym z najbardziej łakomych kąsków. Co więcej - jak zaznacza "AS" - mógłby on zagrać w nowym klubie podczas KMŚ, a następnie podpisać kontrakt z innym zespołem na sezon 2025/2026 lub przedłużyć kontrakt w Arabii Saudyjskiej.

"Porozumienie, w tym finansowe, musiałoby zostać osiągnięte z Al-Nassr, aby umożliwić Cristiano grę przed 30 czerwca. Opcjonalnie Al-Nassr musiałby zwolnić go dla udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata" - czytamy.

Gdzie mógłby więc trafić Ronaldo? Według informacji madryckiego dziennika zainteresowany mogłyby być Al-Hilal - inny saudyjski zespół, a także kluby z Ameryki Południowej: Botafogo, Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Meksyku: Pachuca i Rayados, a także zespoły z Afryki: Wydad Casablanca, Esperance Tunis i Al Ahly.

Cristiano Ronaldo w swojej dotychczasowej karierze brał już udział w Klubowych Mistrzostwach Świata - rozgrywanych jeszcze w starym systemie. W 2008 roku, jako piłkarz Manchesteru United wygrał ten turniej, pokonując w finale LDU Quito 1:0, zaliczając asystę przy zwycięskim golu Wayne'a Rooneya. Ten wyczyn powtórzył w 2014, 2016 i 2017 roku jako zawodnik Realu Madryt. W finałach tych lat zdobył łącznie pięć goli.

Mecze Cristiano Ronaldo na Klubowych Mistrzostwach Świata:

2008, półfinał: Gamba Osaka 3:5 Manchester United (Yamazaki' 74, Endo' 85k, Hashimoto' 90+1 - Vidić' 28, Ronaldo' 45+1, Rooney' 75' 79, Fletcher' 78)

Gamba Osaka 3:5 Manchester United (Yamazaki' 74, Endo' 85k, Hashimoto' 90+1 - Vidić' 28, Ronaldo' 45+1, Rooney' 75' 79, Fletcher' 78) 2008, finał: LDU Quito 0:1 Manchester United (Rooney' 73)

LDU Quito 0:1 Manchester United (Rooney' 73) 2014, półfinał: Cruz Azul 0:4 Real Madryt (Ramos' 15, Benzema' 36, Bale' 50, Isco' 72)

Cruz Azul 0:4 Real Madryt (Ramos' 15, Benzema' 36, Bale' 50, Isco' 72) 2014, finał: Real Madryt 2:0 San Lorenzo (Ramos' 37, Bale' 51)

Real Madryt 2:0 San Lorenzo (Ramos' 37, Bale' 51) 2016, półfinał: CF America 0:2 Real Madryt (Benzema' 45+2, Ronaldo' 90+3)

CF America 0:2 Real Madryt (Benzema' 45+2, Ronaldo' 90+3) 2016, finał: Real Madryt 4:2 Kashima Antlers (Benzema' 4, Ronaldo' 60, 97, 104 - Shibasaki' 44, 52)

Real Madryt 4:2 Kashima Antlers (Benzema' 4, Ronaldo' 60, 97, 104 - Shibasaki' 44, 52) 2017, półfinał: Al-Jazira 1:2 Real Madryt (Romarinho' 41 - Ronaldo' 53, Bale' 81)

Al-Jazira 1:2 Real Madryt (Romarinho' 41 - Ronaldo' 53, Bale' 81) 2017, finał: Real Madryt 1:0 Gremio (Ronaldo' 53)

Bilans Cristiano Ronaldo w KMŚ: osiem meczów, siedem goli, trzy asysty