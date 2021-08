Inter Mediolan ma już następcę Romelu Lukaku. Piłkarz pojawił się na San Siro

Inter Mediolan nie opublikował jeszcze oficjalnego oświadczenia, ale najnowsze informacje w sprawie transferu Edina Dżeko opublikował Fabrizio Romano. Zdaniem włoskiego dziennikarza napastnik AS Romy zwiąże się z nowym klubem dwuletnim kontraktem. Obecnie Bośniak przechodzi badania medyczne. Wszystko pozostaje więc kwestią godzin.

REKLAMA

Zobacz wideo "Odejście Messiego za darmo, to kolosalny cios dla Barcelony"

Informacje Romano potwierdza również Gianluca di Marzio, który dodaje, że Dżeko dołączy do Interu Mediolan bez kwoty odstępnego, ale klub zaoferował AS Romie bonus w wysokości blisko 2 mln euro w przypadku awansu zespołu Simone Inzaghiego do Ligi Mistrzów.

Edin Dżeko już zwiedza ośrodek nowego klubu. Inter Mediolan znalazł następcę Romelu Lukaku?

Na zdjęciach widać Edina Dżeko na obiekcie Interu Mediolan. Bośniak trzymał już w ręku klubowy szalik i zmierzał w stronę Appiano Gentile, gdzie czeka na niego zarząd Interu oraz nowy trener. Tam podpisany zostanie kontrakt z zawodnikiem. Wszystko wskazuje również na to, że już w środowe popołudnie 35-latek odbędzie indywidualną sesję treningową.

Peter Hyballa po kolejnej kompromitacji powiedział: Koniec. Odchodzę

Inter Mediolan być może znalazł następcę Romelu Lukaku, który w ostatnich dniach dołączył do Chelsea. Ostatecznie klub ze Stamford Bridge zapłaci za Belga 115 milionów euro. Będzie to najdroższy transfer w historii klubu. Angielskie media informują, że napastnik podpisze z londyńczykami 5-letni kontrakt i będzie zarabiał około 13 milionów euro rocznie. We włoskim klubie Lukaku rozegrał 95 spotkań, w których strzelił 64 gole i zanotował 16 asyst. Dla porównania Edin Dżeko w 260 meczach w barwach AS Romy zdobył 119 bramek i zanotował 55 asyst.