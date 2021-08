Peter Hyballa po kolejnej kompromitacji powiedział: Koniec. Odchodzę

Pod koniec maja tego roku Peter Hyballa odchodził z Wisły Kraków w atmosferze skandalu. Niemiec skonfliktował się nie tylko z działaczami klubu, ale także większością piłkarzy oraz legendami będącymi członkami sztabu szkoleniowego. Dodatkowo kończył pracę w Krakowie passą siedmiu meczów bez zwycięstwa. Dlatego też dużym zdziwieniem było to, że Hyballa szybko znalazł nowe miejsce zatrudnienia w duńskim Esbjergu. Tam jednak również długo nie zagrzał miejsca.

Hyballa odszedł z nowego klubu. Na pożegnanie przegrał 0:5

Hyballa rozpoczął pracę w nowym zespole w czerwcu. Pod jego wodzą duński drugoligowiec przygotowywał się do nowego sezonu. Już na wczesnym etapie pracy pojawiły się głosy piłkarzy, który narzekali na metody pracy niemieckiego trenera. Ich relacje były łudząco zbieżne z tym, o czym po odejściu trenera opowiadali piłkarze Wisły Kraków, jak chociażby Vullnet Basha.

Zawodnicy duńskiego klubu nawet oświadczenie w tej sprawie, w których opisali szokujące metody pracy Niemca. "Doświadczaliśmy codziennych gróźb zwolnienia, drwin, seksistowskich i poniżających uwag oraz tego, co uważamy za jawne zastraszanie, które wykracza daleko poza i tak już szerokie ramy świata piłki nożnej" - czytamy w nim.

Początkowo działacze Esbjergu stali po stronie Hyballi i zapewnili, że trener może być spokojny o swoją posadę. Czarę goryczy przelały jednak fatalne wyniki zespołu na starcie rozgrywek. Będący jednym z faworytów do awansu Esbjerg zdobył jeden punkt w trzech meczach. W trzeciej kolejce zespół w kompromitującym stylu przegrał 0:5 z Lyngby. To właśnie po tym spotkaniu Hyballa zdecydował się podać do dymisji. Wraz z nim z klubu odeszli członkowi sztabu szkoleniowego Maik Drzensla i Robin Adriaenssen.