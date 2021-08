Rekordowy transfer Lukaku staje się faktem! Może zagrać już w środę

Na transfer Romelu Lukaku z Interu Mediolan do Chelsea zapowiadało się od kilkunastu dni. Zdobywcy Ligi Mistrzów zabiegali o belgijskiego napastnika po tym, jak nie udało im się przekonać Borussii Dortmund do sprzedaży Erlinga Haalanda. Chociaż początkowo Lukaku nie chciał odchodzić z Interu i odrzucił pierwszą ofertę Chelsea, to po kolejnej poinformował mistrzów Włoch o zmianie swojej decyzji.

Ostatecznie klub ze Stamford Bridge zapłaci za Belga 115 milionów euro. Będzie to najdroższy transfer w historii klubu. Lukaku pobije zeszłoroczny rekord Kaia Havertza, który zamienił Bayer Leverkusen na Chelsea za około 80 milionów euro. Angielskie media informują, że napastnik podpisze z londyńczykami 5-letni kontrakt i będzie zarabiał około 13 milionów euro rocznie.

W poniedziałek portal The Athletic poinformował, że Lukaku przeszedł już testy medyczne. Te odbyły się w Mediolanie. Oficjalna informacja o transferze oczekiwana jest we wtorek, gdy zawodnik przyleci do Londynu. To ma się stać w poniedziałek wieczorem lub we wtorek rano.

The Athletic dodał też, że bardzo możliwe jest, iż Lukaku znajdzie się w składzie Chelsea już na środowy mecz o Superpuchar Europy. W nim zespół Thomasa Tuchela zagra z Villarrealem. Spotkanie w Belfaście zacznie się o godzinie 21:00.

Lukaku wraca do Chelsea

Dla Lukaku będzie to powrót do Chelsea. Po raz pierwszy Belg związał się z klubem w 2011 roku, gdy trafił do niego z Anderlechtu za 12 milionów euro. 18-letni wówczas Lukaku wielkiej kariery na Stamford Bridge jednak nie zrobił. W pierwszym sezonie rozegrał raptem 12 meczów we wszystkich rozgrywkach i nie strzelił żadnego gola.

Kolejny rok Lukaku spędził na wypożyczeniu w klubie Premier League - West Bromwich Albion. W 38 meczach strzelił 17 goli, jednak nie przekonało to ówczesnego trenera Chelsea - Jose Mourinho - do postawienia na młodego zawodnika.

W sezonie 2013/14 Lukaku był wypożyczony do Evertonu, dla którego zdobył 16 bramek w 33 występach. Po dobrym roku klub z Liverpoolu zdecydował się na wykupienie Belga za ponad 30 milionów euro. Później napastnik grał jeszcze w Manchesterze United oraz Interze, z którym w poprzednim sezonie sięgnął po mistrzostwo Włoch, a w rozgrywkach 2019/20 zagrał w finale Ligi Europy.

Lukaku 98-krotny reprezentant Belgii, dla której strzelił 64 gole. W 2018 roku został brązowym medalistą mistrzostw świata w Rosji.