Włosi już wiedzą! Oto co Inter Mediolan zrobi z Nicolą Zalewskim

Inter Mediolan pod wodzą Simone Inzaghiego notuje bardzo udany sezon. Choć zespół odpadł w półfinale Pucharu Włoch z AC Milan (1:4 w dwumeczu), to w Serie A i Lidze Mistrzów radzą sobie kapitalnie. W ligowej tabeli plasują się na drugim miejscu z dorobkiem 74. pkt i tracą do pierwszego Napoli trzy "oczka". Z kolei w tej edycji Champions League dotarli do finału, pokonując wcześniej FC Barcelonę po szalonym meczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z reprezentacją po Lewandowskim? Żelazny: Jest słabo. Polacy grają w słabych klubach

Wyjaśniła się przyszłość Simone Inzaghiego

Z racji tego, że sezon powoli dobiega końca, władze klubu myślą już o przyszłości. Jak informuje Tuttosport "przyszłość Simone Inzaghiego nadal będzie czarno-niebieska". Jego umowa wygasa w czerwcu 2026 roku, ale zostanie przedłużona o kolejny sezon.

"Trener podpisze przedłużoną umowę po finale w Monachium i przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, gdzie Inter weźmie udział w Klubowych Mistrzostwach Świata. Będzie on najlepiej opłacanym trenerem we Włoszech - obok Antonio Conte. Inzaghi zarabia 6,5 miliona dolarów za sezon, z czego 3 miliony stanowią premie, a jego nowa pensja będzie uzależniona od osiąganych wyników finansowych" - czytamy w serwisie.

Co z Nicolą Zalewskim? Włosi już wiedzą

Włoscy dziennikarze donoszą również, że klub będzie wzmacniał się przed Klubowymi Mistrzostwami Świata. Oprócz kilku potencjalnych kandydatów wskazano również, co czeka Nicolę Zalewskiego.

Przypomnijmy Polak jest aktualnie wypożyczony z AS Romy. Wahadłowy przed tą transakcją musiał przedłużyć kontrakt z macierzystym klubem, żeby mogło do niej dojść. W związku z tym po sezonie Nicola Zalewski musiałby wrócić do stolicy Włoch, jeśli Inter nie zdecydowałby się na transfer. Nerazurri zapewnili sobie klauzulę wykupu 23-latka.

Jakiś czas temu Nicolo Schira informował, że odbyło się "pozytywne spotkanie" między dyrektorami sportowymi AS Romy i Interu Mediolan. Miało ono na celu "pracę nad zatrzymaniem Nicoli Zalewskiego na stałe" - dodał.

Teraz dziennikarze Tuttosport informują, iż w kolejnym sezonie zmiennikiem Federico Dimarco będzie... Nicola Zalewski. "Polak, który ma również 23 lata, zostanie wykupiony za 6,5 mln do Romy" - podkreślono.

Zobacz też: Legendarny trener wprost nazwał to, co zrobił Flick. "To było zarozumiałe"

W tym sezonie Nicola Zalewski rozegrał 28 meczów, w których zanotował trzy asysty. Serwis Transfermarkt wycenia go na 10 mln euro.