- Nie ukrywam, że mam ofertę przedłużenia kontraktu o dwa lata - mówił Wojciech Szczęsny, który musi określić się w kwestii kontynuowania kariery w FC Barcelonie. Sytuacja wydaje się jasna, a o szczegółach informuje kataloński "Sport". Tam ujawniono, kiedy Polak przekaże decyzję, co oznacza to dla klubu i jak reagują na to koledzy z szatni.

Fot. REUTERS/Daniele Mascolo Otwórz galerię (3)