FC Barcelona i Real Madryt przed 35. kolejką La Ligi były jedynymi drużynami mającymi szanse na mistrzostwo. A rozgrywane na Estadi Olimpic Lluis Companys El Clasico w zasadzie przesądziło kwestię tytułu.

FC Barcelona lepsza od Realu Madryt. Tak prezentuje się tabela La Liga po El Clasico

Po 14 minutach madrytczycy prowadzili 2:0 po dublecie Kyliana Mbappe. Jednak na koniec pierwszej połowy było 4:2 dla Katalończyków, a to za sprawą trafień Erica Garcii, Lamine'a Yamala oraz dubletu Raphinhi. W drugiej połowie Mbappe skompeltował hat-trick, lecz na tym strzelanie się zakończyło.

Wynik 4:3 dla Barcelony oznacza, że ma ona już siedem punktów przewagi nad Realem. A że do końca sezonu pozostały trzy kolejki, to do przypieczętowania tytułu brakuje jej tylko dwóch punktów - nawet gdyby miała na koniec sezonu taki sam dorobek jak wielki rywal, to wyprzedzi go dzięki korzystniejszemu bilansowi bezpośrednich spotkań (jesienią zwyciężyła 4:0 na Santiago Bernabeu).

Tabela La Liga po meczu FC Barcelona - Real Madryt

FC Barcelona - 35 meczów, 82 punkty, 95-36 bilans bramek Real Madryt - 35, 75 pkt, 72-37 Atletico Madryt - 35, 70 pkt, 60-27 Athletic Bilbao - 34, 61 pkt, 50-26 Villarreal - 35, 61 pkt, 61-47 Rea Betis - 34, 57 pkt, 52-42 Celta Vigo - 35, 49 pkt, 55-54 Rayo Vallecano - 35, 47 pkt, 37-42 Mallorca - 35, 47 pkt, 33-40 Valencia - 35, 45 pkt, 43-51 Osasuna - 34, 44 pkt, 42-50 Real Sociedad - 35, 43 pkt, 32-41 Getafe - 35, 39 pkt, 31-34 Espanyol - 35, 39 pkt, 38-47 Girona - 35, 38 pkt, 41-53 Sevilla - 35, 38 pkt, 39-49 Deportivo Alaves - 34, 35 pkt, 35-46 Leganes - 35, 34 pkt, 35-53 Las Palmas - 35, 32 pkt, 40-57 Real Valladolid - 35, 16 pkt, 26-85

W ostatnich trzech kolejkach La Ligi FC Barcelonę czekają spotkania z: Espanyolem, Villarrealem i Athletikiem Bilbao, a Real Madryt z: Mallorcą, Sevillą oraz Realem Sociedad.