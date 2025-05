Lewandowski walczy na całego z Mbappe, a tu takie słowa Hansiego Flicka

Było El Clasico w październiku zeszłego roku, wygrane w Madrycie przez FC Barcelonę aż 4:0. Było El Clasico w finale Superpucharu Hiszpanii w styczniu, ponownie zwyciężone przez Katalończyków, tym razem 5:2. Było niedawne El Clasico w finale Pucharu Króla. Znów lepsza okazała się drużyna Hansiego Flicka (2:1), która uprzykrzała w tym sezonie Realowi Madryt życie na wszelkie możliwe sposoby. Czas jednak na ostatnie starcie tych zespołów w bieżących rozgrywkach, być może nawet najważniejsze.

Barcelona vs Real. Lewandowski vs Mbappe

Dla obu drużyn sytuacja jest klarowna. Real Madryt musi wygrać, jeśli chce jeszcze realnie marzyć o mistrzostwie. Ich strata w tabeli zmalałaby wówczas do jednego punktu. Porażka z Barceloną to siedem punktów straty na trzy kolejki przed końcem. Czyli, innymi słowy, po zabawie. Jednak ten mecz ma jeszcze jeden wymiar. Wymiar walki o koronę króla strzelców La Liga. Na ten moment liderem klasyfikacji jest Robert Lewandowski, który ma na koncie 25 goli. Jednak jego przewaga nad Kylianem Mbappe to zaledwie jedno trafienie. Bramka jednego lub drugiego dziś, może wiele zmienić.

Flick dosadnie o walce o koronę króla strzelców. Wskazał priorytet

Wiemy już, że na ewentualne trafienie do siatki Mbappe będzie miał więcej czasu od Polaka. Francuz znalazł się w wyjściowym składzie Realu, a Lewandowski jeszcze nie wrócił do podstawowej jedenastki po kontuzji i zacznie El Clasico na ławce. Przed spotkaniem Hansi Flick porozmawiał z oficjalnymi mediami La Liga. Niemiec został zapytany właśnie o rywalizację o koronę króla strzelców. Mianowicie o to, czy wydarzenia boiskowe z nią związane, np. gol Mbappe, wpłyną jakkolwiek na jego decyzje w trakcie meczu. Flick odpowiedział bardzo krótko.

- Nie, dla mnie nie. Dla mnie absolutnym priorytetem jest drużyna. Dopiero potem możemy zacząć rozmawiać o innych rzeczach - powiedział niemiecki szkoleniowiec. O tym czy i kiedy Lewandowski wejdzie na boisko, przekonamy się zatem już w trakcie meczu. Rozpocznie się on o godz. 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.