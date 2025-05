Kylian Mbappe przeszedł do historii! Czegoś takiego jeszcze nie było

Robert Lewandowski już piątego meczu FC Barcelony z rzędu nie rozpoczął w podstawowym składzie. Trzy mecze stracił z powodu kontuzji, natomiast w meczach z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów oraz ligowym El Clasico z Realem Madryt rozpoczął na ławce rezerwowych.

To też dało ogromną okazję Kylianowi Mbappe do przeskoczenia Polaka w klasyfikacji strzelców La Liga. Francuski superstrzelec Realu Madryt już przed niedzielnym El Clasico na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie miał tylko o jednego gola mniej od prowadzącego Lewandowskiego. Na koncie "Lewego" było 25 trafień, a Mbappe miał ich 24.

Dublet w 14 minut! Kylian Mbappe pobił efektowny rekord w El Clasico

Tyle że wystarczył kwadrans, by na szczycie nastąpiła mijanka. Mbappe rozpoczął klasyk doskonale. Najpierw już w drugiej minucie wykorzystał fatalny błąd Pau Cubarsiego i po faulu Wojciecha Szczęsnego wywalczył karnego dla "Królewskich", którego sam wykorzystał.

W 14. minucie z kolei po podaniu Viniciusa Juniora francuski napastnik wyszedł sam na sam ze Szczęsnym i z ogromnym spokojem ją wykorzystał, trafiając na 0:2. Był to jego 26. gol w sezonie La Liga. Jak poinformował MisterChip, jest to drugi najszybszy dublet piłkarza "Królewskich" w El Clasico rozgrywanym na stadionie Barcelony po Ruudzie van Nistelrooyu w sezonie 2006/07, który strzelił dwa gole w 12 minut.

Co więcej, trafiając dwukrotnie do siatki, Mbappe pobił też efektowny, klubowy rekord strzelecki Realu Madryt. To były bowiem bramki nr 37 i 38 dla "Królewskich" we wszystkich rozgrywkach oficjalnych. 26-letni Mbappe w ten sposób został najlepszym strzelcem Realu w debiutanckim sezonie rozgrywanym w jego barwach.

Do przerwy jednak to FC Barcelona prowadziła w tym spotkaniu 4:2. Relacja na żywo trwa pod tym linkiem.