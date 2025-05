Gdzie oglądać FC Barcelona - Real Madryt. O której El Clasico? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Walka o mistrzostwo La Liga wkracza w decydującą fazę. Na prowadzeniu jest FC Barcelona, ale przewaga nie jest bezpieczna. To zaledwie cztery punkty na 12 możliwych do zdobycia. Decydujące może okazać się niedzielne spotkanie. W nim Katalończycy zmierzą się z odwiecznym, a zarazem głównym rywalem w La Liga - Realem Madryt. Jeśli wygrają, to będzie już praktycznie po przysłowiowej zabawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Goncalo Feio zostanie w Legii Warszawa? Żelazny: Nie powinien w ogóle pracować w Legii

Walka o tytuł La Liga. Kluczowe starcie. Gdzie obejrzeć mecz FC Barcelona - Real Madryt?

Nie ulega wątpliwości, że zarówno Hansi Flick, jak i Carlo Ancelotti wystawią najmocniejsze dostępne składy. To bardzo prestiżowe spotkanie i stawka jest naprawdę wysoka. Polscy fani z pewnością zastanawiają się, czy na murawie zobaczymy komplet rodaków. I o ile w sprawie Wojciecha Szczęsnego nie ma dyskusji - stanie w bramce od pierwszych minut - o tyle większe dywagacje są w kwestii Roberta Lewandowskiego.

Napastnik wciąż dochodzi do pełnej sprawności po kontuzji. Sam Hansi Flick zasugerował, że 36-latek raczej rozpocznie spotkanie na ławce rezerwowych. - Nie sądzę, żeby Lewandowski i Alejandro Balde zaczęli El Clasico od początku. Robert dopiero wrócił po kontuzji, a Ferran Torres spisuje się bardzo dobrze. Mogą wejść po przerwie - podkreślał Niemiec na przedmeczowej konferencji prasowej.

Będzie to 261. El Clasico w historii. Bilans jest bardzo wyrównany. 105 razy triumfował Real, 103 razy Barcelona, a 52-krotnie padł remis. Już po południu przekonamy się, do której rubryki dopisany zostanie ten mecz. Jeśli wygra go madrycka ekipa, to jeszcze bardziej umocni się na pozycji lidera w tym bilansie. Jeśli natomiast Katalończycy, to nie tylko zbliżą się do rywali, ale i mogą przejść do historii.

Ani Realowi, ani Barcelonie w ponad 120-letniej historii nie udało się wygrać wszystkich meczów z tym rywalem w jednym sezonie (w kampaniach, gdzie drużyny mierzyły się więcej niż dwukrotnie). A jak wiemy, piłkarze Hansiego Flicka wygrali już trzy El Clasico w tym sezonie - w La Liga, Superpucharze Hiszpanii i Pucharze Króla. Jeśli triumfują i przy tej okazji, to ustanowią rekord.

Zobacz też: Rasistowski skandal w Częstochowie. Oto co zrobili kibice Rakowa.

Mecz FC Barcelona - Real Madryt. Gdzie oglądać? O której godzinie El Clasico? Transmisja na żywo, stream, relacja, wynik

Mecz FC Barcelony z Realem Madryt zaplanowano na niedzielę 11 maja. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 16:15. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi Eleven Sports 1 i Canal+Sport. Stream będzie również dostępy na Canal+Online. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego starcia na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.