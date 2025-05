Kibice Legii uderzyli w Trzaskowskiego. Oto co napisali na "Żylecie"

Hitowy mecz na Łazienkowskiej między Legią Warszawa a Lechem Poznań odbywa się dokładnie tydzień przed wyborami prezydenckimi. "Żyleta" nie zmarnowała więc okazji do tego, by znów uderzyć w kierunku Rafała Trzaskowskiego. "Trzaskowski zniszczy Polskę tak jak niszczy Warszawę. Transparent ten zlecił Sławek, którego zniszczyły narkotyki" - czytamy na transparencie kibiców Legii.

To oczywiście nie jest pierwszy przypadek, gdy kibice Legii uderzają w aktualnego prezydenta Warszawy. "Trzaskowski popiera aborcję, nielegalną imigrację, LGBT, zabraniał marszu niepodległości, popierał Nord Stream 2 i uważa, że lotnisko mamy w Berlinie! Czemu milczy o tym w kampanii wyborczej?" - to treść jednego z nich. "Byle nie Trzaskowski. 18.05., 1.06. - nie dopuśćmy, by zakłamany, tęczowy Rafał rządził Polską ze Sławkiem narkomanem" - pisali kibice Legii przy okazji finału Pucharu Polski.

"Od Trzaskowskiego bije elitarność". Dlatego jest celem dla kibiców Legii

Z czego wynika fakt, że najbardziej zagorzali kibice Legii uderzają w Trzaskowskiego, a nie np. w Karola Nawrockiego, Sławomira Mentzena czy Magdalenę Biejat? Prof. Przemysław Nosal z Wydziału Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tłumaczy, że z Trzaskowskiego "bije elitarność".

- Lubimy często myśleć, że trybuny są prawicowe. Jest w tym sporo racji. Sprawa jest bardziej zniuansowana, choć na pewno grupy kibiców nie są lewicowe. One lokują się bliżej prawej strony, nawet nie stricte politycznie, ale światopoglądowo. Promują konserwatywne wartości. Ta elitarność sprawia, że jest łatwym celem. Trzaskowski świetnie mieści się w takim wyobrażeniu o elitach - tłumaczył Nosal.

Czy Legia zgadza się z "Żyletą"? Kluczowy komunikat klubu

Legia odnosiła się do transparentów "Żylety" 15 kwietnia, publikując komunikat, w którym podkreśla, że klub nie jest stroną w dyskusjach politycznych.

"Zwracamy się do mediów i komentatorów, aby nie łączyć treści tam prezentowanych ze stanowiskiem klubu, bądź całego środowiska kibiców z nim związanego. Taki przekaz jest niezgodny z prawdą. Jako klub nie jesteśmy stroną w jakimkolwiek dyskursie dotyczącym wewnętrznej polityki i odcinamy się od wszelkich przekazów w tym obszarze" - tłumaczyła Legia w oświadczeniu na portalu X.