Była 19:48. FC Barcelona wydała oficjalny komunikat ws. Olmo

We wtorek 7 stycznia świat obiegły znakomite z perspektywy FC Barcelony wieści. - Barca ma odzyskać Daniego Olmo i Pau Victora już na ewentualny finał Superpucharu Hiszpanii, który ma odbyć się w niedzielę. Jak poinformowało radio "Cadena SER", hiszpańska Wyższa Rada Sportu (Consejo Superior de Deportes) ma wyrazić tymczasową zgodę na rejestrację obu piłkarzy do czasu pełnego rozpatrzenia odwołania "Dumy Katalonii" - pisał dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn.

Jak zmienili się Lewandowski, Szczęsny i Błaszczykowski? Niezwykła Metamorfoza!

Oficjalnie ws. Olmo i Victora. Barcelona ogłosiła

Teraz nie ma już żadnych wątpliwości. W czwartek o godz. 19:48 kataloński klub na swojej stronie internetowej podzielił się z kibicami wyczekiwaną nowiną.

"Dobre wieści dla FC Barcelony. Dani Olmo i Pau Víctor zostali zarejestrowani w La Liga, a zatem są dostępni do wyboru przez trenera Hansiego Flicka, w tym na niedzielny finał Superpucharu Hiszpanii o 20:00 CET. W środę Wyższa Rada Sportu (Consejo Superior de Deportes, CSD) wydała nakaz, który dał zielone światło do gry obu zawodnikom" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej FC Barcelony.

To doskonałe informacje dla wszystkich sympatyków katalońskiego klubu. O ile Pau Victor to melodia przyszłości i w trwającym sezonie jest głównie rezerwowym - w La Liga rozegrał do tej pory tylko 187 minut - o tyle Olmo miał być jedną z twarzy nowej FC Barcelony Hansiego Flicka.

Latem, po niezwykle udanym Euro 2024, zamienił Lipsk na kataloński klub i w 15 meczach wszystkich rozgrywek zdobył sześć goli i zaliczył asystę. Spisywał się doskonale i śmiało można przypuszczać, że gdyby nie wrześniowe problemy zdrowotne, to jego bilans byłby jeszcze bardziej okazały.

FC Barcelona w niedzielny wieczór rozegra mecz finałowy Superpucharu Hiszpanii. Jej rywalem będzie zwycięzca półfinału pomiędzy Realem Madryt a Mallorcą.