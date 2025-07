Ujawnił, co się dzieje na zgromadzeniach PZPN-u. Zatrważająca liczba

- Lała się gorzała. Zaczepianie piłkarzy bez przerwy. Lewandowskiego najbardziej. Patologia. Santos był tym zdegustowany - to jeden z wielu opisów, jakie w tekście "Polski Związek Wódki Nożnej" zamieścili dziennikarze portalu Goniec.pl. Jego treść wstrząsnęła polskim futbolem. Sam prezes Cezary Kulesza został oskarżony o wiele żenujących sytuacji, na czele z wyznawaniem miłości Danielowi Obajtkowi czy śpiewaniem "Barki" z posłem Łukaszem Mejzą (po czym jeszcze prezes PZPN miał mu jeszcze przywalić w twarz).

Polska piłka w oparach alkoholu? Jacek Bednarz nie ukrywa, że problem jest spory

Wizerunek PZPN-u pod rządami Cezarego Kuleszy już wcześniej nie był czysty pod kątem podejrzeń o nadmierne spożywanie alkoholu, ale te doniesienia przebiły wszystko. Prezes oczywiście wszystkiemu zaprzeczył i przyznał, że rozważa nawet wniesienie sprawy do sądu przeciwko redakcji. Jednak niezależnie od wszystkiego, wizerunkowy cios został zadany. Tomasz Ćwiąkała zapytał o całą sprawę Jacka Bednarza, byłego reprezentanta Polski, a po karierze m.in. prezesa Wisły Kraków. Ten nie zamierzał nawet ukrywać, że problem istnieje i nie jest mały.

- Walne Zgromadzenie, czy wyborcze, czy sprawozdawcze, to jest duża, całodniowa impreza. Ludzie muszą przyjechać, mają zapewnione zakwaterowanie. Jest czas na agendę, jest też przerwa obiadowa, również na konsumpcję czegoś innego niż jedzenie. To jest taka otoczka do tego, żeby też wejść w relacje osobiste, prywatne, żeby porozmawiać o czymś, co chciałoby się od związku, albo co związek chciałby od nas. Jest tam też sporo takich osób, które jadą z nadania. Zostali delegatami, bo tak postanowił klub albo prezes lokalnego ZPN-u. I oni tam są po to, by wykonać konkretne zadanie - powiedział Bednarz.

Procent "imprezowiczów" poraża

Ćwiąkała dopytał Bednarza, ile osób przyjeżdża tam tylko po to, by się zabawić.- To jest spory procent. Myślę, że spośród ludzi decydujących najbardziej o tym, jakie będą wyniki wyborów, to jest jakaś 1/3. We wcześniejszych kadencjach o tym co się działo, decydowało bardzo ścisłe grono. I zarówno myślę jeśli chodzi o prezesa Bońka, jak i prezesa Kuleszę, to tam się właśnie pociągało za sznurki. Idealistów tam się czasem dopuszcza do głosu, po to, żeby byli kolorytem. Ale nie przypominam sobie sytuacji, żeby taki głos był chętnie słuchany. Najczęściej gdy taki ktoś wchodzi na mównicę, to towarzystwo idzie coś zjeść - brutalnie podsumował Bednarz.