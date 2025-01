PSG chce zatrząść piłkarską Europą! Fabrizio Romano ujawnia

PSG po odejściu Kyliana Mbappe wcale nie wpadło w kryzys. Wręcz przeciwnie, radzi sobie bardzo dobrze, a rolę liderów przejęli Ousmane Dembele, Bradley Barcola oraz Vitinha. Teraz znajduje się na fali pięciu zwycięstw z rzędu i po wygranym w niedzielę Superpucharze Francji, wierzy, że uda mu się zdobyć kolejne trofea.

PSG zamierza sprowadzić wielką gwiazdę. Fabrizio Romano potwierdza

PSG jest liderem tabeli ligowej i ma siedem punktów przewagi nad drugim Olympique Marsylia. Kiedy spojrzymy jednak na rozgrywki Ligi Mistrzów, to można mieć powody do niepokoju. Aby nie dopuścić do żadnej wpadki, władze klubu zamierzają wzmocnić zespół. Jak się okazuje, na szczycie listy życzeń znajduje się piłkarz, który wzbudza gigantyczne zainteresowanie.

Dziennikarz Fabrizio Romano podał w czwartek, że PSG prowadzi rozmowy z SSC Napoli na temat sprowadzenia Chwiczy Kwaracchelii. Francuski klub jest zdeterminowany, by go pozyskać i poza gotówką nie wyklucza włączenie do transferu jednego z piłkarzy. Chodzi konkretnie o Milana Skriniara, który przegrywa rywalizację z Marquinhosem oraz Williamem Pacho i nie ma szans na grę. "Teraz wszystko zależy od Napoli" - oznajmiono.

Ile właściwie trzeba będzie wydać na Gruzina? Jakiś czas temu media podawały, że SSC Napoli wycenia go na 90-100 mln euro. Dziennik "AS" wyjawił za to, że kwota jest dużo większa. Władze klubu są gotowe zacząć rozmowy, dopiero gdy zaproponowane zostanie co najmniej 150 mln euro. Kontrakt 23-latka wygasa z końcem czerwca 2027 roku, dlatego musi pojawić się konkretny kupiec, który będzie w stanie wyłożyć takie pieniądze.

Przede wszystkim w Neapolu nie wyobrażają sobie powtórzenia sytuacji z Victorem Osimhenem, który został we wrześniu wypożyczony na rok do Galatasaray. Sam piłkarz był niezadowolony we włoskim klubie i dawał temu wyraz nawet na boisku. Wszystko zatem wskazuje na to, że nie wypełni obowiązującego do czerwca 2026 roku kontraktu.

Kwaracchelia został kupiony przez Napoli w lipcu 2022 roku z Dinama Batumi za 13 mln euro. Po czasie można przyznać, że był to jeden z najlepszych transferów w historii klubu. Jak dotąd Gruzin, rozegrał w jego barwach 107 meczów, w których strzelił 30 goli i zanotował 29 asyst.