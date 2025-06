Real Madryt wygrał wyścig o "epokowy talent". Fortuna za 17-latka

Kolejny wielki talent południowoamerykańskiej piłki obrał kurs na Europę, a konkretnie na Real Madryt. "Królewscy" tym razem nie zajrzeli do Brazylii, a jeszcze bardziej na południe do Argentyny. Jak informuje Fabrizio Romano hiszpański gigant jest na najlepszej drodze do uprzedzenia konkurencji i ściągnięcia 17-letniego Franco Mastantuono z River Plate. Kwota transferu ma być naprawdę ogromna jak na tak młodego piłkarza.