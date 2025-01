Alarm przed meczem Realu Madryt! Gwiazda wypada w ostatniej chwili

FC Barcelona została w środę pierwszym finalistą turnieju o Superpuchar Hiszpanii. Piłkarze Hansiego Flicka po golach Gaviego oraz Lamine'a Yamala pokonali w Rijadzie Athletic Bilbao 2:0 i już czekają na to, kto będzie ich rywalem w niedzielnym finale. Kandydatów jest dwóch - Real Madryt oraz Real Mallorca.

Real Madryt traci piłkarza tuż przed Superpucharem Hiszpanii. Luka Modrić może nie zagrać nawet w finale

Mistrz Hiszpanii oraz finalista ostatniej edycji Pucharu Króla zmierzą się ze sobą w czwartek o godzinie 20:00. Tymczasem w zespole Realu Madryt w ostatniej chwili wypadł z gry jeden z ważnych zawodników. Mowa o Chorwacie Luce Modriciu, który kilka dni temu był kluczową postacią w odwróceniu wyniku meczu ligowego z Valencią, wygranego przez Real 2:1.

Doświadczony chorwacki pomocnik nabawił się infekcji wirusowej, co potwierdził oficjalnie madrycki klub. Modrić nie zagra w czwartkowym meczu z Mallorcą, a jego ewentualny występ w finale Superpucharu Hiszpanii będzie zależał od tego, jak szybko poradzi sobie z chorobą.

Brak Luki Modricia jest problemem dla Carlo Ancelottiego, bo choć Chorwat raczej nie jest członkiem żelaznej wyjściowej jedenastki "Królewskich", to praktycznie w każdym spotkaniu włoski szkoleniowiec korzysta z jego usług. W ten sposób 39-latek wystąpił dotąd we wszystkich meczach oficjalnych Realu w tym sezonie, strzelając w nich dwa gole (oba już w 2025 roku) oraz dokładając do tego cztery asysty.

Nieobecność chorwackiego pomocnika raczej nie wpłynie na podstawową jedenastkę Realu, jako że w niej miejsce w środku pola mają zająć Jude Bellingham, Federico Valverde oraz Eduardo Camavinga lub Dani Ceballos.

Początek czwartkowego meczu Real Madryt - Real Mallorca w ramach turnieju o Superpuchar Hiszpanii zaplanowano na godzinę 20:00 czasu polskiego.