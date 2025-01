Media: Nały zwrot ws. Olmo. Tego nikt się nie spodziewał

Saga ws. rejestracji do gry w FC Barcelonie Daniego Olmo i Pau Victora trwa w najlepsze. Nie zmieniło tego orzeczenie La Ligi oraz hiszpańskiej federacji piłkarskiej RFEF, które odrzuciło wniosek FC Barcelony o ponowną rejestrację obu piłkarzy. Przypomnijmy - latem Dani Olmo i Pau Victor zostali zarejestrowani do gry tylko dlatego, że miejsce zwolnił poważnie kontuzjowany Andreas Christensen.

Teraz, gdy Christensen wraca do gry, obaj zawodnicy powinni byli zostać ponownie zarejestrowani do 31 grudnia ubiegłego roku, już w normalnym trybie. Tyle że Barcelona kompletnie przysnęła, ale była zbyt pewna swego, bo zdaniem La Ligi w tym terminie potencjalna rejestracja Olmo i Pau Victora nie spełniałaby wymogów jej finansowego fair play. Pod koniec roku Barca wprawdzie zdołała sprzedać loże VIP na budowanym jeszcze Camp Nou za ponad 100 mln euro (nabywcy i tak będą musieli płacić też roczny abonament), to jednak z kwestiami formalnymi spóźniła się o kilka dni.

A jeden punktów z regulaminu RFEF mówi o tym, że piłkarz w jednym sezonie nie może być dwukrotnie rejestrowany w tym samym klubie, a że licencje Daniego Olmo i Pau Victora w Barcelonie formalnie wygasły 31 grudnia, ponowna ich rejestracja w "Dumie Katalonii" nie była możliwa. I to mimo faktu, że udokumentowanie dochodu ze sprzedaży lóż VIP po latach przywróciło Barcelonę do "zasady 1:1" (możliwość wydawania tyle, ile udało się zarobić) wg przepisów hiszpańskiego FFP, czyli w rzeczywistości pozwala wicemistrzom Hiszpanii na transfery gotówkowe już w zimowym oknie transferowym.

Hiszpańskie media: FC Barcelona dostanie tymczasową zgodę na rejestrację Daniego Olmo i Pau Victora

FC Barcelona złożyła odwołanie do CSD, czyli Consejo Superior de Deportes (Wyższa Rada Sportu) pod hiszpańskim ministerstwem edukacji, rozwoju zawodowego i sportu, a także prośbę o tymczasową zgodę na rejestrację Daniego Olmo i Pau Victora.

Jednym z argumentów miał być fakt, że federacja RFEF twierdzi, iż sporny punkt, który uniemożliwił rejestrację obu zawodników Barcy, został stworzony jedynie po to, by zachować integralność rozgrywek i uniknąć problemów z np. przenoszeniem między sobą zawodnika między dwoma klubami tam i z powrotem. Federacja ma też planować kształtu tego zapisu w przyszłości.

RFEF wprawdzie pytana przez dziennikarzy zaprzeczyła istnieniu takiej oficjalnej ekspertyzy, ale to było do przewidzenia, bo trudno, żeby sama uderzała w swój własny regulamin.

Na wieczór przed półfinałem Superpucharu Hiszpanii z Athletikiem Bilbao w saudyjskim Rijadzie okazuje się, że starania FC Barcelony mogą przynieść skutek. Jak poinformowało radio "Cadena Ser" w popularnym programie "Carrusel Deportivo", CSD ma wyrazić tymczasową zgodę na rejestrację Daniego Olmo i Pau Victora.

Rada miała uznać 52-stronnicowe odwołanie Barcelony za mające odpowiednią podstawę prawną, a także posiadające odpowiednie argumenty do tego, by zostać rozpatrzonym. W takim wypadku zawodnicy mieliby zapewnioną rejestrację aż do rozpatrzenia odwołania, na co CSD ma aż do trzech miesięcy.

Wciąż oczekiwane jest oficjalne potwierdzenie tych informacji, a to sprawia, że niemal na pewno Olmo i Pau Victor nie zagrają przeciwko Athleticowi Bilbao. Jest jednak duża szansa, że będą mogli wystąpić w niedzielnym ewentualnym finale Superpucharu Hiszpanii, jeśli Barcelona do niego awansuje.