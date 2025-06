Barcelona ściąga napastnika! To będzie nowy Lewandowski?

FC Barcelona przygotowuje się do nowego sezonu La Liga. Niewykluczone, że wkrótce Hansi Flick będzie miał do dyspozycji nowego zawodnika. Informacje w sprawie transferu przekazał znany dziennikarz Fabrizio Romano.

Barcelona dopina transfer. "Here we go, wkrótce"

"Więcej szczegółów na temat historii Roony'ego Bardghjiego ujawniono ekskluzywnie dziś rano. Barcelona i FC Kopenhaga planują sfinalizować umowę w przyszłym tygodniu, na początku lipca. Szczegóły transferu: opłata transferowa w wysokości 2 mln plus dodatki i klauzula odsprzedaży. Here we go, wkrótce" - napisał włoski dziennikarz na swoim profilu na portalu X.

Nazwisko Bardghjiego nie mówi jeszcze wiele w światowym futbolu. To niespełna 20-letni szwedzki skrzydłowy urodzony w Kuwejcie. W wieku 15 lat trafił z Malmoe do Kopenhagi i to właśnie w Danii kontynuował karierę. W 84 dotychczasowych meczach dla tego klubu zdobył 15 goli i zaliczył jedną asystę. Jest młodzieżowym reprezentantem Szwecji.

Lewonożny Bardghji najczęściej występuje na pozycji prawoskrzydłowego. Czy to oznacza, że na więcej odpoczynku będzie mógł liczyć dwa lata młodszy od Szweda Lamine Yamal? Krytycy w poprzednim sezonie niejednokrotnie zarzucali Hansiemu Flickowi i Barcelonie nadmierne eksploatowanie utalentowanego skrzydłowego reprezentacji Hiszpanii. Być może na współpracy z Bardghjim skorzysta także Robert Lewandowski. A kto wie, być może za jakiś czas młody gracz zastąpi polskiego weterana.

Warto wiedzieć, że karierę Szweda wyhamował poważny uraz. W kwietniu 2024 roku zerwał więzadła krzyżowe i musiał pauzować niemal rok. Czas pokaże, czy rzeczywiście trafi do Barcelony i czy rozwinie w niej ponadprzeciętny talent.