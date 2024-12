Ruch Lewandowskiego zabolał jego przyjaciela. "Gdy się dowiedzieliśmy..."

Marco Reus po zakończeniu ubiegłego sezonu opuścił Borussię Dortmund. Niemiecki pomocnik był prawdziwą legendą tego klubu. Spędził w nim aż dwanaście lat. Z klubem wygrał dwa Puchary Niemiec i trzy Superpuchary Niemiec. Ani razu nie udało mu się jednak sięgnąć po triumf w Bundeslidze i Lidze Mistrzów, choć trzy razy było bardzo blisko. Przegrał bowiem dwa finały Champions League (w latach 2013 i 2024), a raz mistrzostwo Niemiec dopiero w ostatniej kolejce sezonu 2022/23. 35-letni zawodnik dla Borussii Dortmund zagrał aż 429 spotkań, zdobył 170 goli i miał 131 asyst.

Ten ruch Roberta Lewandowskiego zabolał Marco Reusa

Marco Reus Bundesligę zamienił na MLS. Już w pierwszym sezonie zdobył mistrzostwo z drużyną Los Angeles Galaxy. Teraz piłkarz zabrał głos w sprawie współpracy z Robertem Lewandowskim w czasach, gdy Polak grał w Borussii Dortmund (w latach 2010-2014). Niemiec występował z Lewandowskim przez dwa sezony.

- Ja i "Lewy" doskonale się rozumieliśmy, zarówno podczas meczów, jak i poza boiskiem. Chciałem dawać mu asysty, mnóstwo asyst, a on strzelał dużo goli. To jest wyjątkowy zawodnik. Moim zdaniem w ostatnich 10-15 latach to perfekcyjna "dziewiątka", potrafi utrzymać się przy piłce, zagrać z tobą na dwa kontakty, strzela mnóstwo goli, czy to głową, czy każdą inną częścią ciała - przyznał Marco Reus w rozmowie z "AwayDays".

Zdradził też jednak, że pewna decyzja Lewandowskiego go zabolała.

- To bardzo zabolało, kiedy dowiedzieliśmy się, że odejdzie z Borussii Dortmund do Bayernu Monachium - dodał Reus.

Reus w tym sezonie zagrał w MLS 11 spotkań, zdobył jednego gola i miał trzy asysty.