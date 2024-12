Antonio zabrał głos po koszmarnym wypadku. Te słowa mówią wszystko

W sobotnie popołudnie niedaleko Michail Antonio brał udział w koszmarnym wypadku samochodowym. Piłkarz West Hamu United rozbił luksusowe auto i trafił do szpitala. Wcześniej jednak nie mógł uwierzyć, a właściwie to nie wiedział, co stało się z nim i jego autem. "The Sun" przekazało pierwsze słowa Jamajczyka po wypadku.

