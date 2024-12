Czekali trzy miesiące. Wielka zmiana w klubie Ekstraklasy

23 września br. doszło do ogromnego wstrząsu w Zagłębiu Lubin. Wtedy klub podjął decyzję o zakończeniu współpracy z trenerem Waldemarem Fornalikiem, a także Piotrem Burlikowskim, który był dyrektorem sportowym Zagłębia od czerwca 2014 r. "Zwolnienie Burlikowskiego przez Zagłębie było decyzją słuszną, ale bolesną. Bolesną przede wszystkim dlatego, że przyszła zbyt późno. Zamiast działać zdecydowanie, klub zwlekał, przedłużając agonię zespołu i marnując kilka cennych miesięcy" - pisał portal mkszaglebie.pl.

- Chcemy zrobić krok do przodu, to oczywiste. To jest nasz główny cel. To jest temat-rzeka, ale z taką tezą trzeba się zgodzić, że piłkarzom w Zagłębiu jest zbyt wygodnie. Wierzę, że szereg zmian, które staramy się wprowadzić w Zagłębiu, doprowadzi do zmiany mentalności w drużynie. Po pierwsze kluczowe jest to, żeby zawodnik był świadomy tego, gdzie idzie i o co chcemy walczyć oraz aby rzeczywiście chciał grać w Zagłębiu. Druga rzecz to to, że część zawodników zasiedziała się w tym klubie. Była w nim po prostu zbyt długo - mówił nam Burlikowski w wywiadzie z lipca 2023 r.

Do tej pory w gronie kandydatów do objęcia funkcji dyrektora sportowego w Zagłębiu Lubin wymieniano Mariusza Lewandowskiego czy Wojciecha Łobodzińskiego, a więc byłych piłkarzy tego klubu. Wybór władz padł jednak na zupełnie innego kandydata.

To nowy dyrektor sportowy Zagłębia Lubin. Rozszerzony zakres obowiązków

Dziennik "Piłka Nożna" poinformował, że nowym dyrektorem sportowym Zagłębia zostanie Wojciech Tomaszewski. Ostatnio Tomaszewski pracował w Warcie Poznań jako dyrektor akademii, począwszy od czerwca 2019 r., a w drugiej części sezonu 21/22 był członkiem sztabu szkoleniowego Dawida Szulczka. Tomaszewski był też uczestnikiem kursu PZPN na dyrektora sportowego. Przez trzynaście lat pracował w akademii Lecha Poznań, natomiast w latach 2018-2019 był selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 18.

W latach 2017-2018 i 2019-2020 Tomaszewski miał okazję pracować jako asystent Dariusza Dźwigały oraz Bartłomieja Zalewskiego, odpowiednio w kadrach U-18 oraz U-19. Jaki ma być zakres obowiązków Tomaszewskiego w nowym klubie? "Tomaszewski ma odpowiadać w Lubinie za sprawy sportowe zarówno w pierwszym zespole, jak i drużynach młodzieżowych" - pisze "Piłka Nożna". Tomaszewski był też koordynatorem pierwszej części kursu na dyrektora sportowego PZPN.

Zagłębie Lubin zakończyło rundę jesienną na 13. miejscu z 19 punktami, ale może jeszcze zostać wyprzedzone przez Radomiaka Radom i Koronę Kielce, które mają o dwa punkty mniej. Tyle też wynosi przewaga lubinian nad strefą spadkową. W ostatnim meczu w 2024 r. Zagłębie przegrało aż 0:3 z Legią Warszawa.