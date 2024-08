Wrze w szatni Barcelony. Hiszpanie donoszą, co koledzy zrobili Lewandowskiemu

W poprzednim sezonie Robert Lewandowski zagrał łącznie 49 meczów, w których zdobył 26 goli i zaliczył dziewięć asyst. Dorobek strzelecki Polaka był znacznie mniejszy niż w poprzednich latach, a do tego krytyka wobec jego gry momentami rosła do niewyobrażalnej rangi. Wpływały na to serie meczów bez gola i gorsze występy, które najwyraźniej denerwowały również jego kolegów.

Kolejna burza wokół Roberta Lewandowskiego. Koledzy z Barcelony donosili trenerowi

Aktualnie w Hiszpanii znów trwa mała krucjata przeciwko Lewandowskiemu, a oliwy do ognia dolał David Bernabeu Reverter z katalońskiego "Sportu". Przekazał on informację, że w poprzednim sezonie Polak był tematem rozmów kolegów z zespołu z trenerem Xavim i wcale nie jest to dobra informacja dla napastnika.

"W poprzednim sezonie niektórzy piłkarze mówili Xaviemu: "Z Lewandowskim na boisku to niemożliwe, by wywrzeć dużą presję na przeciwniku" - przekazał dziennikarz. Napastnik nie ma więc powodów do zadowolenia, bo koledzy po prostu na niego "skarżyli". Xavi nieszczególnie jednak słuchał, bo w LaLiga tylko trzy razy posadził Polaka na ławce, a później i tak wpuszczał go na boisko.

Informację od Bernabeu Revertera przekazał też profil Barca Universal w serwisie X, a w komentarzach trwa kolejna burza wokół Lewandowskiego. "Ten człowiek powinien opuścić klub" - czytamy w jednym z pierwszych komentarzy. "Zapomnijmy o tym co, kto powiedział. Po prostu musi odejść" - głosi kolejny z komentarzy. "Jest już kilka sezonów po swoim szczycie. Piłkarze też to widzą" - czytamy dalej.

Z kolei profil Barcainfo zauważył, że przy okazji tych doniesień w Hiszpanii trwa dyskusja, czy Lewandowski powinien zagrać od pierwszej minuty w pierwszym spotkaniu LaLiga w sezonie 2024/25. W ankiecie aż 77 proc. internautów uważa, że w jego miejsce na placu gry powinien pojawić się Pau Victor, czyli rewelacja okresu przygotowawczego.

FC Barcelona pierwszy mecz LaLiga rozegra już w sobotę 17 sierpnia o 21:30 na Estadio de Mestalla przeciwko Valencii. W kwietniowym meczu przeciwko tym rywalom Robert Lewandowski skompletował hattricka, a w rundzie jesiennej zakończył starcie bez gola.