Gigantyczna sensacja na start Letniego Grand Prix! Czekali na to długie lata!

Letnie Grand Prix ma to do siebie, że zdarzają się tam, czasem nawet dość często, wyniki dość nietypowe. Jednak to, co stało się na rozpoczęcie sezonu w Courchevel, bije na głowę chyba wszystko. Na drugim stopniu podium francuskich zawodów stanął nie kto inny, jak reprezentant gospodarzy Valentin Foubert! To pierwsze w karierze podium tego zawodnika, który został pierwszym od 16 lat Francuzem w czołowej trójce konkursu LGP.

