Media w Katalonii znów biją w Polaka. "Na tym polega problem Lewandowskiego"

Robert Lewandowski wrócił do treningów z Barceloną 22 lipca br., a więc osiem dni po oficjalnym zakończeniu Euro 2024. Polak wystąpił we wszystkich meczach przedsezonowego tournée po Stanach Zjednoczonych, strzelił dwa gole w meczu z Milanem (2:3), a także zanotował asystę w rywalizacji przeciwko Realowi Madryt (2:1). Lewandowski nie zaliczył jednak udanego występu w Pucharze Gampera, gdzie rywalem było AS Monaco (0:3). Po jednej z akcji Robert trzymał się za nadgarstek, ale był w stanie grać przez resztę meczu i zszedł z boiska w 68. minucie.

"Lewandowski był nieskuteczny, przeszkadzający w grze i ciągle protestujący. Nie odnalazł swojej formy, tracił piłki i nie miał dobrej sytuacji. Był zagubiony w walce z rywalami i było go bardzo mało w grze" - tak pisały hiszpańskie media o występie Lewandowskiego przeciwko Monaco. Taki występ Barcelony oraz Lewandowskiego w ostatnim sprawdzianie przed startem sezonu może nie nastrajać tak pozytywnie. Co w hiszpańskich mediach pisze się o Robercie w kontekście kolejnych rozgrywek?

Hiszpanie wprost o Lewandowskim. "Jego wkład w grę drużyny maleje"

Kataloński dziennik "Sport" pisze o pewnym dylemacie Barcelony wobec Lewandowskiego. Mimo że Hansi Flick w pełni ufa Robertowi, to Polak jest daleko od najlepszej formy. "Robert nie był gorszy od reszty kolegów z drużyny przeciwko Monaco, ale od napastnika-gwiazdy oczekuje się, że będzie liderem i podniesie wydajność zespołu. Problem Lewandowskiego polega na tym, że jeśli nie strzela goli, to jego wkład w grę drużyny maleje" - czytamy w artykule.

Katalońscy dziennikarze zwracają uwagę na to, że Flick chce, by jego Barcelona grała agresywnie bez piłki. Lewandowski nie jest jednak najbardziej mobilny i nie ma tyle energii do wysokiego pressingu, co jego koledzy. "Nadzieja na to, że Lewy przeżyje drugą młodość i zaoferuje swoją najlepszą piłkarską wersję, jest taka, że cała drużyna zrobi krok naprzód, a Barca będzie w stanie generować więcej szans. Flick jest przekonany o klasie Roberta, ale jednym z jego największych wyzwań będzie dopasowanie blisko 36-letniego Lewandowskiego do intensywnej i dynamicznej twarzy Barcelony" - dodaje "Sport".

Kto może rywalizować z Lewandowskim o miejsce w wyjściowym składzie lub być dla niego alternatywą? Zdaniem "Sportu" konkurentem może być Pau Victor, a na pozycji Lewandowskiego potencjalnie może grać Dani Olmo lub Ferran Torres. Vitor Roque nie jest brany pod uwagę przez Flicka. Na razie dziennik nie wie, czy Lewandowski na pewno zagra przeciwko Valencii w związku ze wspomnianymi problemami z nadgarstkiem w trakcie spotkania z Monaco.

Mecz Valencia - Barcelona odbędzie się w sobotę o godz. 21:30 na Estadio Mestalla.