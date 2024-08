Katastrofa Barcelony. Tak źle nie było od 43 lat. "Piekło"

FC Barcelona fatalnie zakończyła przygotowania do sezonu 2024/25. W poniedziałkowy wieczór przegrała i to dość wyraźnie, bo aż 0:3 z AS Monaco w finale Pucharu Gampera. To nie napawa optymizmem ani piłkarzy Hansiego Flicka, ani też kibiców. Nie najlepsze nastroje potęguje również jedna ze statystyk. Okazuje się, że był to najsłabszy mecz Barcelony w tych rozgrywkach od... 43 lat!

