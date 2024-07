Nawet Lewandowski przyćmił Mbappe. Kosmos! Tyle Francuz zarobi w Realu Madryt

Ostatnie tygodnie są słodko-gorzkie dla Kyliana Mbappe. Całkowicie rozczarował na Euro 2024. Zdobył zaledwie jednego gola, przez co spadła na niego krytyka. Niektórzy usprawiedliwiali jego formę, tłumacząc ją złamaniem nosa, ale tej teorii sprzeciwiał się Emmanuel Petit. - Pamiętam, co mówił przed Euro, gdy twierdził, że siła mentalna jest dla niego ważniejsza od tej fizycznej. Na turnieju nie pokazał ani jednej, ani drugiej. Zawiódł i fizycznie, i w roli lidera - grzmiał. Mbappe ma jednak też powody do zadowolenia. We wtorek został oficjalnie zawodnikiem Realu Madryt. Będzie nie tylko jego największą gwiazdą, ale i najlepiej zarabiającym piłkarzem.

Kylian Mbappe zainkasuje fortunę w Realu Madryt. Media ujawniają jego zarobki

W mediach pojawiły się doniesienia o możliwych zarobkach Francuza. Choć klub tego nie potwierdza, to zdaniem "Marki" Mbappe będzie mógł liczyć na pensję rzędu 15 mln euro netto za sezon gry. To najwyższe wynagrodzenie w Realu. Jak dotąd najlepiej opłacany był David Alaba - 10,8 mln euro.

Jednak 15 mln euro to nie jedyna kwota, jaką Mbappe otrzyma od klubu. Dziennikarze donoszą, że może liczyć na dodatkowe wynagrodzenie m.in. po zdobyciu Złotej Piłki. Rzekomo do niego będzie należało też od 60 do 80 procent praw do wizerunku, a więc coś, na co Real w przeszłości nie chciał się zgodzić w przypadku innych zawodników. To oznacza gigantyczne pieniądze dla gwiazdora. A na tym nie koniec. Za sam podpis na kontrakcie ma otrzymać od 110 do 115 mln euro. Ta kwota będzie mu wypłacana przez pięć lat - na taki okres podpisał umowę.

Pensja Mbappe mniejsza od... Lewandowskiego

To wszystko sprawia, że Mbappe będzie jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy na świecie. Mało kto może liczyć na tak bajeczne warunki. Jednak jeśli chodzi o podstawową pensję, to nie jest ona największa w La Liga. Tą inkasuje Frenkie de Jong - 18 mln euro. Więcej od Francuza zarabia nawet Robert Lewandowski - rzekomo 16 mln euro. Jednak w ogólnym rozrachunku to Mbappe może liczyć na największe pieniądze.

Niewykluczone, że zatrudnienie Francuza szybko zwróci się Realowi. Choć piłkarz nie pojawił się jeszcze na murawie, to klub już na nim zarabia. W sklepach panuje istny szał na koszulki z nazwiskiem Mbappe. "Choć klub na razie nie chce podawać dokładnych danych, szacuje się, że odkąd trafiły do niego koszulki Mbappe, sklep zarabia od 400 tys. do 500 tys. euro dziennie, czyli ponad 2 mln zł" - pisaliśmy na Sport.pl.

Już wkrótce Francuz dołączy do Realu i rozpocznie treningi. Na murawie będzie występował z nietypowym dla siebie numerem, bo "9". Media spekulowały, że może on być z tego powodu niezadowolony, i że to jego pierwsza "osobista porażka" w nowych barwach.

Wcześniej grał m.in. z "7" (w PSG) i "10" (w reprezentacji Francji) na plecach, ale oba te numery są już zajęte w Realu. Mbappe stwierdził jednak, że nie ma to dla niego większego znaczenia. - Dla mnie najważniejsze jest to, co przede mną, czyli bramka, a nie numer, który jest na plecach - zapewniał na oficjalnej konferencji.