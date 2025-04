Tak Anglicy podsumowali Kiwiora po tym, co zrobił w Lidze Mistrzów

Piłkarze Arsenalu zmarnowali szansę na wykonanie pierwszego kroku w kierunku awansu do wielkiego finału Ligi Mistrzów. Drużyna Mikela Artety w pierwszym meczu przed własną publicznością przegrała 0:1 z PSG. Zwycięską bramkę zdobył Francuz Ousmane Dembele w czwartej minucie.

Tak Anglicy ocenili Jakuba Kiwiora w meczu z PSG

Reprezentant Polski Jakub Kiwior w ósmym meczu z rzędu wyszedł w podstawowym składzie Arsenalu. Polak był nieco krytykowany przez angielskie media.

"Środkowy obrońca miał kilka słabych momentów z piłką w początkowej fazie meczu, gdy Arsenal rozpaczliwie potrzebował zbudować posiadanie piłki. Wystarczająco stabilny w swoich obowiązkach defensywnych" - napisał brytyjski dziennik "Independent" i dał mu ocenę "6".

Identyczną notę dostał od dziennika The Athletic. "Był zaangażowany, gdy Arsenal rozgrywał piłkę, próbując znaleźć lukę, ale cały czas sprawiał wrażenie, jakby był pod presją napastników PSG" - napisali dziennikarze.

"6" Kiwior otrzymał też od "The London Standard". "Słabszy z dwóch środkowych obrońców Arsenalu. Miał problemy, gdy Dembele wyprowadzał go z pozycji szybkością i ruchliwością", a w tytule napisał, że Kiwior zmierzył się z porażką.

O problemach Polaka z Dembele wspomniał też angielski Goal. "Trudno mu było poradzić sobie z szybkim Dembele, co nie jest niczym wstydliwym, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak fantastycznie Francuz grał w tym sezonie" - dodali dziennikarze Polakowi notę "5".

Angielscy eksperci mieli również zastrzeżenia do rozgrywania piłki przez Kiwiora. "Miał szansę na strzał głową na początku, która łagodnie wpadła w ręce Donnarummy. Niestety, jego dystrybucja piłki nie była na miejscu, kiedy było to potrzebne dla Kanonierów" - napisał Football London i dał mu ocenę "5".

Kiwior jedną z najniższych not w zespole (5,5) otrzymał od Givemesport. Niższą otrzymał tylko inny obrońca - Jurrien Timber. "Miał kilka naprawdę chwiejnych momentów z piłką, które prawie doprowadziły do bramek lub dużych szans dla PSG. Reprezentant Polski był dobry od czasu przybycia do Arsenalu, ale dziś był bardzo chwiejny" - napisali dziennikarze.

Polaka pochwalił za to Arsenalinsider. "Kolejna po cichu solidna noc Kiwiora, który po raz kolejny pokazał, że jest bardziej niż zdolny jako zastępca w środku obrony" - napisali dziennikarze i dali mu notę "6".

Rewanżowy mecz PSG - Arsenal odbędzie się w środę, 7 maja (godz. 21). Natomiast już w środę, 30 kwietnia (godz. 21) drugi półfinał: FC Barcelona - Inter Mediolan. Zapraszamy do relacji na żywo z obu tych pojedynków na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.