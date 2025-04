Rosjanie odlecieli. Oto co napisali o Świątek. "Ledwo uciekła"

Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Madrycie. Reprezentantka Polski pokonała we wtorek Dianę Sznajder. Świątek zaczęła mecz świetnie, od seta wygranego 6:0, ale po rewelacyjnym początku przyszedł kryzys. Do pokonania Rosjanki ostatecznie potrzebowała trzech setów. Dumni z postawy Sznajder są Rosjanie. "Brawa dla Diany" - piszą. I zaczynają marzyć o zbliżającym się Roland Garros.

Fot. REUTERS/Juan Medina Otwórz galerię (3)