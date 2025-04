Była 21:39. Lechia Gdańsk w końcu wydała komunikat ws. licencji

Lechia Gdańsk pod rządami Paolo Urfera ma ogromne problemy finansowe. Najgłośniej o gdańskim klubie zrobiło się, gdy klub nie zapłacił Ruchowi Chorzów za transfer Tomasza Wójtowicza. Lechia nie miała pieniędzy i istniało zagrożenie, że nie dogra sezonu. Ostatecznie klub został uratowany przez... Ekstraklasę.

Lechia reaguje na komunikat komisji licencyjnej. "Informujemy"

Pojawiły się głosy, że tak być nie może i Lechia nie powinna otrzymać licencji na kolejny sezon w Ekstraklasie. I na razie właśnie tak się stało. Komisja ds. Licencji Klubowych stwierdziła, że klub nie spełnia kryterium F.05, które dotyczy prognozy finansowej. - Komisja uznała, że dostarczona przez Lechię dokumentacja nie wskazuje na to, żeby klub był w stanie zrealizować prognozę finansową. W Gdańsku muszą urealnić prognozę lub dostarczyć więcej dowodów na to, że ta, którą przedstawiono komisji, faktycznie ma szansę na realizację - przekazał nam Fredy Fuerst, kierownik działu licencji PZPN.

Już wcześniej próbowaliśmy skontaktować się z klubem w celu uzyskania oficjalnego komentarza ws. sytuacji licencyjnej klubu. To się nie udało. Lechia długo milczała. Dopiero krótko przed 22:00 klub wydał krótki komunikat.

"W nawiązaniu do decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN informujemy, że Lechia Gdańsk rozpoczęła proces odwołania do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych. Wniosek zostanie odpowiednio uargumentowany i uzupełniony o dodatkową dokumentację w celu otrzymania prawa do rywalizacji w Ekstraklasie w sezonie 2025/2026" - przekazał klub.

Czy to się Lechii uda? Choć kibice w Gdańsku na pewno na to liczą, to obecnie coraz więcej wskazuje na to, że klub będzie miał ogromne problemy z przekonaniem komisji licencyjnej. Lechia w poprzednich miesiącach wielokrotnie pokazywała, że nie jest poważnym partnerem dla Ekstraklasy oraz innych klubów.

W tej atmosferze niepewności Lechia przygotowuje się do kolejnego meczu ligowego. Obecnie beniaminek zajmuje 15. miejsce w Ekstraklasie - ostatnie, które daje sportowe utrzymanie. Gdańszczanie w niedzielę 4 maja zagrają na wyjeździe z Cracovią. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.